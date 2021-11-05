«Врачи делают все возможное»: Близкие блогера, купившей «пенсионерке из бочки» квартиру, просят помолиться за нее

Елена Тришина сейчас находится в Коммунарке. Фото: ВКонтакте

Блогер Елена Тришина, купившая квартиру для омской «пенсионерки из бочки», по-прежнему в тяжелом состоянии. Еще в Омске она заразилась ковдом, а после прилета в Москву слегла окончательно. В итоге она оказалась в реанимации одной из больниц - девушка не могла самостоятельно дышать без маски.

Близкие были недовольны ее лечением, поэтому смогли добиться, чтобы блогера перевезли в реанимацию Коммунарки. Накануне ее друзья рассказали, как дела у Елены.

- Лена до сих пор в реанимации. Состояние тяжелое, новостей положительных пока нет. Но радует, что нет ухудшений. Врачи делают все возможное. Надеемся на лучшее. Она боец по жизни, Лена справится, - написала на страничке блогера в Instagram ее подруга.

Тысячи подписчиков блогера, которая помогла десяткам людей, желают ей скорейшего выздоровления. В комментариях огромное количество слов поддержки.

- Многие спрашивают, крещеная ли Лена. Да, она крестилась. Помолитесь за нее, кто может, - написали близкие Елены Тришиной.