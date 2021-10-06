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Политика6 октября 2021 9:15

Омские коммунисты выдвинут своего кандидата на пост мэра, но уверены, что он проиграет

Член комиссии от КПРФ рассказал, каким видит идеального градоначальника
Станислав МУХИНСтанислав МУХИН
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Мэра Омска планируют выбрать к Новому Году.

Мэра Омска планируют выбрать к Новому Году.

7 октября начнется прием заявок от кандидатов на пост мэра Омска. Пока же фамилии возможных соискателей звучат разные. К финальному голосованию конкурсная комиссия допустит лишь двоих претендентов. Главу города окончательно будут определять уже депутаты. Омичи в выборах участвовать снова не будут.

Депутат от КПРФ Михаил Федотов, входящий в конкурсную комиссию, назвал идеальный портрет своего мэра. Это молодой мужчина, омич с навыками экономиста и хозяйственника. При этом он может быть как действующим чиновником, так и человеком из бизнеса.

- Нам надо, чтобы был порядочный и честный мэр. Имел свое мнение, но это не должно исключать его навыки работы в команде, - сказал Михаил Федотов.

По его словам, Омску нужен "какой-то средний вариант".

- Конечно, я понимаю, что губернатор наверняка определил своего кандидата. Будет тот, кто работал с ним в связке. Не исключаю, что это может стать и человек из Екатеринбурга.

- Вы верите в то, что именно комиссия выбирает мэра, а не кто-то сверху?

- Конечно, не верю. Я вошел в эту комиссию специально, чтобы изнутри посмотреть, как это будет выглядеть - заявил депутат.

По его словам, в ближайшее время омские коммунисты определят своего кандидата, который будет претендовать на кресло мэра.

- У нас прошло бюро, на котором мы решили, что обязательно выдвинем своего кандидата от КПРФ. Но мы понимаем, что он не пройдет, - признал Михаил Федотов.