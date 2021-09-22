«Будет разговор - будет и мое решение»: Глава «Водоканала» Сергей Шелест не стал исключать свое участие в выборах мэра Омска

Фамилия Сергея Шелеста звучала и на прошлых выборах. Как он считает, сделано это было, чтобы отвлечь внимание от основного кандидата. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

С 29 сентября Омск останется без мэра. Оксана Фадина после победы на выборах в Госдуму перейдет на работу в парламент. Она уже официально подтвердила свой уход. В городе объявят процедуру выборов нового мэра. Правда, омичи в них участвовать не будут. Определять двух финалистов предстоит специальной комиссии из представителей горсовета, губернатора и почетных жителей. Из двух итоговых победителей конкурса мэра выберут уже депутаты горсовета. Обычно это происходит с помощью тайного голосования.

Сейчас жители, эксперты и политологи гадают, кто же возглавит город. Все чаще стала звучать фамилия руководителя "ОмскВодоканала" Сергея Шелеста. "Комсомолка" решила связаться с топ-менеджером и узнать, что он сам думает по этому поводу.

- Доброе утро, Сергей Николаевич. На фоне ухода Оксаны Николаевны с поста мэра в городе активно перебирают возможных кандидатов. Ваша фамилия в прессе и из уст экспертов звучит все чаще. Есть люди, уверенные: Шелест был бы хорошим мэром и справится. Что можете ответить?

- (долгая пауза) Ну такой не простой вопрос, честно говоря...

- Понимаю.

- Я просто сейчас занимаюсь важными проектами по "ОмскВодоканалу". Меня тоже застала врасплох эта новость в СМИ [где Шелеста прочат в мэры. - Прим. авт.].

- Мы общались с экспертами - они говорят, что Шелест справится.

- (долгая пауза)

- Как вы сами оцениваете себя? Вам вообще это интересно?

- Эм. Честно сказать, я вот так не отвечу сходу. Проблем, конечно, там... Давайте так: я просто прекрасно знаю те узкие места, которые есть в Омске. Это касается буквально всех сфер, если вы посмотрите. "Тепловая компания", другие предприятия. "Омскэлектро" сейчас более менее на плаву, кстати. Но город надо серьезно так поднимать.

- Вы имеете в виду, что работа мэром будет гораздо сложнее вашей нынешней позиции?

- Понятное дело... Но дело не в том, что сложнее, а в той части... что там...

- Ответственность выше!

- По многим фронтам. Хотя у нас тоже высокая ответственность перед компанией - водоснабжение и отведение миллионного города все-таки. Но эта работа узкой направленности, а не разносторонней. И в нашей компании с помощью имеющегося персонала и финансовых возможностей как-то можно решать поставленные задачи. А по городу... Мы же видим наш бюджет, его размер в аналогичных нашему городах. Работа, конечно, такая... сложная, но интересная. Хорошо, что все находится на таком уровне, что есть что поднимать [новому мэру. - Прим. авт.]

- Вы о том, что новому мэру есть, где проявиться себя и показать жителям результат работы после своего прихода?

- Вспомните 2014 год, когда мы своей командой заходили в "ОмскВодоканал". У нас же тоже десятки-сотни домов стояли не подключенными к сетям. Ну это так... размышления. Потому что только вчера появилась эта информация обо мне [как о возможном мэре. - Прим. авт.]. Поэтому сейчас что-то комментировать я бы, вот честно, не стал.

- Ну вы удивились, когда увидели эту информацию?

- Ну, конечно, удивился.

- То есть с вами никто никаких разговоров не вел о возможном участии в выборах мэра?

- (смеется.) Ну это разговоры... как сказать... Они же просто разговоры.

- То есть консультаций на высоком уровне с вами пока не вели? Вашу кандидатуру не обсуждали? И с вами не встречался никто?

- Каких-то серьезных переговоров или заявлений об этом не было.

- Поэтому информация и стала для вас сюрпризом, да?

- (смеется) Ну конечно. Как и тогда, когда бывший губернатор Виктор Иванович Назаров выдал информацию в прошлый раз, что я могу стать мэром. Но тогда это было понятно, что все для того, чтобы отвлечь внимание от основного кандидата на должность. Я как расцениваю и сейчас: если бы меня всерьез рассматривали, то, наверное, это надо было бы... как бы это сказать...

- Держать в секрете?

- Ну не то, чтобы в секрете... По крайней мере, узнавал бы я не из прессы об этом. Видимо, кому-то надо, чтобы как-то... Я же в политические игры не играю, я производственник.

- Вы, как человек, хорошо знающий город и работу мэра, можете назвать своего кандидата? Кто бы точно справился?

- Это однозначно должен быть человек из команды губернатора. Сам по себе человек, кого бы вы не назвали, если начнет ставить себя во главу угла... Город тогда не получит нужного результата. Основная задача мэра - четкое взаимодействие с командой губернатора. Ведь все федеральные программы софинансируются только в согласованной части. И новый мэр должен иметь свою грамотную команду профессионалов: юристов, финансистов, хозяйственников. Люди, которые разбираются во всех нюансах жизни города. Руководитель департамента финансов должен быть на голову выше и грамотнее в финансах мэра. Я не готов обсуждать нынешнюю команду мэрии. Должна быть четкая команда, которая будет формироваться вокруг мэра. Вот честно, мы с вами обсуждаем...

- Воздух?

- Воздух сотрясаем. Пока не вижу серьезной темы для обсуждения. Я свои мысли вам высказал, как человек. Ни в коем случае не как кандидат, - подчеркнул Сергей Шелест.

- Я понимаю. А если бы разговор был серьезным? И предположим вы сидите на встрече с главой региона и говорит: "Сергей Николаевич, есть предложение попробовать вас в качестве кандидата в мэры. Но ответ нужно дать до вечера - да или нет". Вы бы что ответили?

- Когда будет разговор - будет и мое решение.