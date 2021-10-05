Представители омича Юнусова, бившего детей об пол, напали в суде на журналистов

Супруга простила Юнусова и добилась, чтобы его выпустили на свободу. Фото: Анна МИКУЛА

Довольно странная ситуация произошла перед очередным заседанием суда по делу жителя Омска Эдуарда Юнусова. Мужчину обвиняют в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

Напомним, о том, что он творит со своими детьми стало известно после того, как родственница семьи выложила в соцсети запись, где пьяный мужчина бьет об пол своих сына и дочь. В это время его супруга держит третьего ребенка – младенца – на руках.

После этого силовики начали проверку, по окончании которой в отношении домашнего тирана возбудили уголовное дело. Супруга сначала рассказывала, что супруг пьет и бьет ее. Потом помирилась с ним и отказалась от первоначальных показаний. Более того, она добилась, чтобы мужа выпустили из СИЗО и отправили под домашний арест.

На очередное заседание суда она пришла, чтобы поддержать Эдуарда. Женщина настаивает, что он встал на путь исправления и не опасен для детей. Впрочем, с журналистами ни она, ни сам подсудимый общаться не стали. А адвокат Юнусова и вовсе решился на странную и крайне непрофессиональную выходку. Он зачем-то накинулся на стоявших у входа журналистов и попытался разбить камеру оператору.

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