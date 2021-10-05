Житель Омска Юнусов, бивший сына об пол, помирился с женой и снова живет вместе с детьми

Супруга простила Юнусова и добилась, чтобы его выпустили на свободу. Фото: Анна МИКУЛА

Суд в отношении жителя Омска Эдуарда Юнусова, обвиняемого в истязании сына и дочери, решили проводить в закрытом режиме – речь идет об интересах несовершеннолетних. Журналистов пускали только на самое первое заседание, когда мужчине определяли меру пресечения.

Напомним, видео, на котором омич жестоко обращается с собственными детьми, облетело соцсети этой зимой. На записи видно, как пьяный мужчина поднимает ребенка на высоту собственного роста, а потом с силой кидает об пол. Позже Алина объяснит: держала на руках грудного ребенка и боялась, что невменяемый супруг накинется на нее, поэтому не пыталась защитить старшего сына.

Запись увидела родственница семьи, которая пришла в ужас и разместила ролик в соцсетях. Видео вызвало шквал эмоций у людей. Силовики начали проверку и вскоре установили личность мужчины. Им оказался бизнесмен Эдуард Юнусов. Сначала его супруга рассказывала, что за несколько месяцев до ЧП мужчина потерял работу, начал пить и уже не раз поднимал руку. Юнусова заключили под стражу и ограничили в родительских правах на детей.

Но летом стало известно, что фигуранта уголовного дела освободили под подписку о невыезде. Алина Юнусова в беседе с «КП-Омск» сообщила, что помирилась с мужем. Более того, женщина отказалась от первоначальных показаний и сейчас выступает в защиту супруга. Сейчас человек, обвиняемый в истязании детей, снова живет с ними под одной крышей. Этим фактом оказались озадачены в прокуратуре.

В суд Юнусов пришел вместе с женой, которая теперь полностью поддерживает его. Фото: Анна МИКУЛА

– Суд мотивировал это решение тем, что подсудимый не представляет социальной опасности для детей и нет новых фактов применения насилия, – рассказала помощник прокурора по Центральному округу города Омска Алена Саюн. – Прокуратура ходатайствовала о том, чтобы оставить Юнусова под стражей. Он снова начал проживать совместно с детьми и мог оказать психологическое или физическое насилие, но суд, посчитав, что Юнусов встал на путь исправления, отклонил нашу апелляцию. Чтобы факты жестокого обращения с детьми не повторились, семью постоянно контролируют органы опеки.

На очередное заседание по своему делу Юнусов пришел уже без наручников и конвоя, но в сопровождении многочисленных родственников и юристов. Представители фигуранта очень активно стоят на том, что Эдуард неагрессивен. Для большей убедительности перед входом в зал они накинулись на журналистов и даже пытались разбить камеру коллегам с ТВ. Сам Эдуард общаться с прессой наотрез отказался.

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