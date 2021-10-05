Принимать заявки от кандидатов на пост мэра Омска начнут уже с 7 октября

Нового мэра Омска планируют определить до конца года.

Названа дата подачи заявок на участие в конкурсе по отбору мэра Омска. Документы начнут принимать уже с 8:30 утра 7 октября и по 16:30 часов 8 ноября. После этого конкурсная комиссия 9 ноября рассмотрит пакет документов каждого из претендентов на кресло главы города. Соискателей с неполным комплектом документов могут завернуть.

А уже 13 ноября в субботу начнутся собеседования с претендентами. Если членам комиссии не хватит одного дня на общение со всеми кандидатами, то определят еще один день. Собеседование с некоторыми соискателями может проходить и в формате онлайн-трансляции. Комиссия должна отобрать не менее двух кандидатов. Некоторые члены комиссии уже рассказали в интервью сайту "Комсомольская правда в Омске", как это будут делать и на что планируют обращать особое внимания во время собеседования.

Мэра в итоге в ходе голосования определят депутаты горсовета. Сами жители Омска участия в выборах не принимают. Определить нового градоначальника рассчитывают до Нового года. Ранее был назван полный состав комиссии по отбору кандидатов на кресло главы города. Ее председателем стала руководитель Общественной палаты Омской области Лидия Герасимова.