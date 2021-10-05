Председателем комиссии по отбору кандидатов на пост мэра Омска стала глава Общественной палаты Герасимова

Мэра Омска выберут до конца года.

На сегодняшнем заседании стал известен полный список конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост мэра Омска. Ранее в нее вошли депутаты Сергей Дроздов ("Единая Россия"), Алексей Ложкин (ЛДПР), Михаил Федотов (КПРФ) и почетные жители города Александр Пушница и Александр Новиков. Своих представитель определил и омский губернатор Александр Бурков.

В комиссию вошли председатель Общественной палаты Омской области, глава федерации омских профсоюзов Сергей Моисеенко, директор государственного музея имени Врубеля Фарида Буреева, паралимпийский чемпион по фехтованию Александр Кузюков, генеральный директор АО "Омские медиа" (12 канал) Артем Серов, глава Омской крепости Василий Минин и ректор СибГУФК Олег Шалаев. Председателем комиссии назначена Лидия Герасимова.

Именно эти люди и депутаты горсовета и выберут мэра Омска. Жители в выборах не участвуют. Ранее "Комсомолка" общалась с некоторыми членами комиссии, которые рассказали, как будут определять будущего мэра Омска.