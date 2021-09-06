В Омской области педофила, развращавшего собственных маленьких детей, отправили в колонию на 14 лет

Гособвинение предлагало отправить педофила в колонию на 19 лет, но срок в итоге немного сократили. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Называевском городском суде вынесли приговор 49-летнему мужчине, признанному виновным в развращении собственных детей, не достигших 14-летнего возраста.

Поскольку подсудимый имеет прописку в соседнем регионе, уголовное дело в отношении него расследовали тюменские силовики, но судебные заседания проходили в Омской области – по месту фактического проживания.

Вину фигурант так и не признал, выдвигая свои версии случившегося. Однако следствие собрало достаточную доказательную базу.

– В прениях сторон государственный обвинитель предложил суду назначить подсудимому окончательное наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, – сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области. – Суд назначил ему наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В качестве дополнительного наказания определено 1 год 6 месяцев ограничения свободы после отбытия основного срока.

Добавим, что приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Напомним, это уже второй случай за последнее время в Называевском районе. Ранее «КП-Омск» рассказывала об аналогичной истории, а также о том, как семья живет после случившегося.

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