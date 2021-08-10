«Работаю на двух работах, чтобы выплатить его кредит»: Омичка, отправившая мужа-педофила за решетку, рассказала, как живет сейчас

Педофил три года растлевал девочку, которая считала его папой.

Напомним, об этой дикой истории стало известно в конце апреля, после того, как виновника случившейся драмы отправили в колонию. Там 38-летний Амир (имя изменено) проведет следующие 15 лет. Мужчину признали виновным в развращении дочери своей жены. Девочка носила его фамилию и называла извращенца папой.

Ее мать в интервью «КП-Омск» призналась: семь лет прожила с человеком, не зная о нем ничего. Что заботливый и полностью обеспечивавший семью супруг, от которого она успела родить сына, – зверь – Катя (имя изменено) узнала случайно. Когда муж работал на вахте, он постоянно общался с дочкой. Ее мама открыла переписку и увидела там видео и фото «папы», которые он высылал девочке и которые явно не предназначались для детских глаз.

После осторожных, но подробных расспросов Маша (имя изменено) рассказала, как именно проявлял свою «любовь» ее «папа».

Семья живет в крошечной деревне, где слухи разносятся моментально. Чтобы защитить ни в чем не повинного ребенка от досужих пересудов, Катерина решила просто все выяснить с мужем. Но разговора не получилось. Приехавший с вахты Амир ничего отрицать не стал. Вообще, не счел нужным объясняться. Уходить по-хорошему и давать развод он отказался. Как ни в чем не бывало продолжил жить в их доме – спал в сенях или на кухне.

Амир работал вахтами на севере, а в свободное время переписывался с маленькой дочкой.

Единственным способом избавиться от насильника стало обращение к силовикам. И начался самый страшный период для Маши и ее мамы. Почти ежедневно к ним ходили психологи, опека, следователи. Все это, разумеется, на глазах у любопытных соседей.

После детального опроса девочки и многочисленных экспертиз все подтвердилось. Выяснилось, что своими грязными делами педофил начал заниматься, когда дочери было всего восемь лет.

Сейчас девочка и ее мама пытаются вернуться к нормальной жизни. Маша пока немногое понимает из того, что с ней творилось, и не вспоминает о происшедшем несчастье. По крайней мере, никаких внешних признаков этого нет. Катерина всеми силами пытается оградить и без того травмированного ребенка от любых потрясений. Женщина очень хочет продать дом и переехать из их деревни куда-нибудь, где их никто не знает. И где их не найдет Амир, который рано или поздно выйдет на свободу. Но пока это только мечты.

– У меня пока на это нет денег, – рассказала женщина в интервью «КП-Омск». – Я осталась одна с двумя детьми. С тех пор я работаю двух работах. На почте получаю 10-15 тысяч рублей в зависимости от количества продаж. По выходным – на автомойке.

– Отдыхаете хоть когда-то?

– За все это время у меня не было еще ни одного выходного. Устаю страшно. Ну а что делать? Иначе мы не выживем. Мне еще надо выплачивать кредит бывшего мужа. Деньги на ремонт дома брал он, но записали их на меня.

Несмотря на все материальные сложности и на то, что домой приходит полумертвой от усталости, Катя признается: впервые за долгое время чувствует себя спокойно. Она настолько боится, что Амир попытается выйти с ними на связь, что полностью отрезала от себя всю информацию о нем.

– Я до сих пор не знаю, в какой тюрьме он сидит. И даже его родители не знают. Нам неинтересно, где он и что с ним происходит. Вся родня от него отвернулась, мы просто хотим о нем и обо всей этой ситуации забыть.

Сейчас – уже после того, как Амира посадили – Катя смогла добиться развода с ним и лишения его родительских прав на детей. А недавно она, наконец, поменяла все документы и избавилась от его фамилии. Родители бывшего мужа полностью на ее стороне. Они уже очень пожилые, и для них само существование педофилов в мире оказалось страшным открытием. Старики были в ужасе, когда узнали правду о своем младшем и самом любимом сыне. Сейчас они стараются помочь снохе, чем могут – сидят с внуками, пока она работает.

– Как сейчас себя чувствует Маша?

– Мы съездили с ней к детскому психологу в соседний райцентр Исилькуль один раз. Сначала думали, что потребуется много времени на восстановление. Но психолог говорит, что одного сеанса достаточно. Дочь сейчас не проявляет никакой тревожности. Как мне сказали, теперь ее полное восстановление полностью зависит на меня. Стараюсь делать все, что рекомендовали специалисты: проявлять по отношению к ней как можно больше тепла и заботы. Все свободное время проводим вместе. Выкраиваю время и устраиваю для нее небольшие праздники: недавно вот ездили в Омск – ходили по магазинам и катались на карусели.

«КП-Омск» обратилась в правозащитные организации, которые помогают женщинам, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Надеемся, что они окажут юридическую поддержку Кате и она сможет решить свой жилищный вопрос и сменить место жительства анонимно и не нарвавшись на мошенников.

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