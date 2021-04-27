«Папа» объяснял, что так ее любит»: Омичка, муж которой совратил ее 8-летнюю дочь, рассказала, как обо всем узнала

Педофил три года растлевал девочку, которая считала его папой. Фото: Личный архив

В Омской области новое ЧП – 38-летний отец три года развращал свою приемную дочь. Причем начал это делать, когда малышке было всего 8 лет. Широкую огласку история получила уже после того, как извращенцу вынесли приговор. Его отправили в колонию на 15 лет. Подробнее об этом мы писали здесь.

«Комсомольская правда в Омске» разыскала семью, где произошло ЧП, и пообщалась с мамой пострадавшей девочки. Полное интервью можно прочитать здесь.

Катя (имя изменено) рассказала, что ни о чем не знала на протяжении трех лет, пока муж развращал ее ребенка. Все открылось, когда женщина случайно прочитала переписку Амира (имя изменено) с дочерью. Извращенец слал девочке интимные видео.

- Амир уехал на вахту снова и прислал ей сообщение, – вспоминает бывшая жена педофила. – Интуитивно почувствовала что-то неладное, открыла переписку, а там видео, явно не предназначенное для ребенка. Я дождалась, когда он приедет домой. Спросила, что это было. Он начал путаться и все отрицать. Тогда попросила свою племянницу осторожно поговорить с ребенком и все узнать. Если бы я сама все это услышала, у меня бы просто сердце разорвалось от боли. И Маша все рассказала в деталях, как и что заставлял ее делать «папа». Он объяснял Маше, что это он ее так любит. А когда дочь спрашивала, почему мама ее так не любит, угрожал ремнем, если она мне расскажет. Она мне потом сказала, что сначала сильно боялась, а потом делала все, что он заставлял, по инерции.

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Едем в отдаленное село в Называевском районе Омской области. Вокруг словно декорации к фильму «Левиафан» или произведениям Эдгара По – безотрадно. Почти повсеместное отсутствие любых видов связи с внешним миром – дорог, интернета. На сотовом ни одного деления. И отзывчивые, добродушные люди, которые бросают все свои дела, чтобы показать «городским» дорогу. Этот контраст – между депрессивностью всего окружающего и добродушием местных жителей – всегда поражает в таких поездках.

В самом селе на один жилой дом, пять заброшенных. Есть целые улицы этих полуразрушенных изб с завалившимися заборами. В центре главное «административное» здание. Там сосредоточено все: сельсовет, полиция, военкомат и почта.

27-летняя Катя (имя изменено) работает на последней начальницей. Ее дом, по местным меркам, самый зажиточный.

- Большой, деревянный – он один такой на всю улицу, сразу видно, не спутаете, – подсказывают сельчане. (Далее...)

Жителя Омской области, три года развращавшего маленькую дочь, отправили в колонию на 15 лет

Только что в Омской области вынесли приговор 38-летнему местному жителю Костину (фамилия изменена), который на протяжении трех лет – с 2017 по 2020 год – развращал маленькую приемную дочь. ЧП случилось в селе Лорис-Меликово в Называевском районе. (Далее...)