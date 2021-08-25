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Общество25 августа 2021 10:53

Омское кафе «Арцах» снесли через 10 лет после признания его самостроем

Выяснилось, что кроме незаконного захвата земли собственник заведения не соблюдал правила пожарной безопасности
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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Кафе «Арцах» признали самостроем еще 10 лет назад. Фото: УФССП России по Омской области

Кафе «Арцах» признали самостроем еще 10 лет назад. Фото: УФССП России по Омской области

В Омске начали наводить порядок с самостроями.

Напомним, ранее было снесено кафе «Дубравушка», незаконно установленное в самом центре города возле кинотеатра «Маяковский». Несмотря на расположение в таком выгодном с точки зрения трафика покупателей месте, руководство заведения платило копеечную аренду. И без того небогатый бюджет города нес существенные убытки.

И вот после «Дубравушки» снесли еще одно незаконно установленное кафе – «Арцах». Одноэтажное кирпичное здание, расположенное возле автовокзала на Левобережье, признали самостроем еще в 2011 году. Кроме того, там нашли серьезные нарушения пожарной безопасности. Однако все это время постройка продолжала существовать и разрушаться, представляя угрозу для окружающих.

И вот, по решению Арбитражного суда Омской области, 50-летнего владельца кафе обязали снести возведенную им постройку, что и было сделано.

– В конечном итоге после применения со стороны судебных приставов комплекса понуждающих мер, не пожелав усугублять ситуацию и нести дополнительные финансовые потери, должник произвел необходимые работы по сносу самовольной постройки, – сообщает пресс-служба областного УФССП. – Проверка подтвердила, что решение суда исполнено.

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«Мы, как владельцы, считаем действия мэрии незаконными»: В Омске начали сносить кафе у кинотеатра «Маяковский»

В Омске начали сносить кафе «Дубравушка», без здания которого площадь перед кинотеатром «Маяковский» уже трудно вспомнить. Там было несколько разных кафе, но именно «Дубравушкой» оно стало в 2015 году, сменив на этом месте «Елки-Палки». (Далее...)

ПОДРОБНОСТИ:

Почему решили снести омское кафе на площади перед кинотеатром «Маяковский»

– У меня есть право собственности на это здание. Я построила его в 2002 году и в декабре его ввели в эксплуатацию. Тогда же прошла комиссия, члены которой проверили все документы и подписали акт ввода в эксплуатацию капитального здания. Вот на основании этого и выдали право собственности. Также мы заключили с мэрией договор аренды на 25 лет. Документы мы получили в 2005 году. Вот и посчитайте, сколько здание простояло, – рассказала Алла Скопцова. (Далее...)