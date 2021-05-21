Кафе «Дубравушка» в Омске признал самостроем верховный суд России

Совсем скоро здание кафе не будет на площади. Фото: пресс-служба администрации Омска.

В Омске уже несколько дней разбирают здание кафе «Дубравушка» на площади перед кинотеатром «Маяковский». Оно простояло там почти 22 года, и мало кто уже сможет вспомнить площадь без него. Но теперь его разбирают подрядчики мэрии. Собственница здания Алла Скопцова уверена, что эти действия незаконны. Но омский суд, который состоялся в прошлом году, признал здание самостроем и обязал собственника его снести.

Разбирательства дошли до верховного суда, который изучил все доказательства, представленные сторонами, и решил, что здание построили незаконно.

- На спорном публичном земельном участке, который уполномоченным органом предоставлялся для возведения и реконструкции временного павильона, а не для строительства объекта недвижимости, ответчик возвел и неоднократно реконструировал здание без разрешительных документов, с нарушением градостроительных, строительных норм и правил; согласно заключению судебной экспертизы данная постройка создает угрозу жизни и здоровью граждан, - постановил суд.

Теперь кафе точно придется разобрать. Этим и занимаются рабочие.