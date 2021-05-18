«Мы, как владельцы, считаем действия мэрии незаконными»: В Омске начали сносить кафе у кинотеатра «Маяковский»

Рабочие уже приступили к разбору здания. Фото: пресс-служба администрации Омска

В Омске начали сносить кафе «Дубравушка», без здания которого площадь перед кинотертром Маяковский уже трудно вспомнить. Там было несколько разных кафе, но именно «Дубравушкой» оно стало в 2015 году, сменив на этом месте «Елки-Палки».

Споры вокруг этого здания не утихали уже давно. В прошлом году даже состоялся суд, в котором мэрии удалось доказать, что павильон поставили незаконно. Владельца обязали его снести. В мэрии утверждают, что в установленные сроки павильон не разобрали, поэтому работы проводят в принудительном порядке. Прямо сейчас кафе разбирают рабочие. Уже нет дверей и окна. Помимо здания придется убрать и летние веранды, которые пристроили уже позже по улице Орджоникидзе. Их тоже сейчас разбирают. Но с проведением работ категорически не согласна хозяйка кафе.

- Извините, не могу долго говорить, нужно спасать товар. Мы считаем действия мэрии незаконными. По срокам мы должны были снести здание до 10 июня, а рабочие пришли уже сегодня, выломали дверь и стали разбирать все. Отключили электричество, проводку срезали. Планируем обращаться в суд, - рассказала собственница кафе в коротком разговоре. Она сейчас находится в здании.

В мэрии же считают, что разбор здания проводят на законных основаниях.

ОФИЦИАЛЬНО

- В июне 2020 года департамент имущественных отношений обратился в Арбитражный суд Омской области с исковым требованием к ИП А.Л. Скопцовой освободить земельный участок площадью 553 квадратных метров путем сноса здания. После сноса ИП А.Л. Скопцова обязана привести данный земельный участок в пригодное состояние для дальнейшего использования по целевому назначению в 30-дневный срок с момента вступления в силу судебного акта. В установленные судом сроки ИП А.Л. Скопцова не исполнила требования. В связи с этим администрация Омска, в лице департамента имущественных отношений, заключила договор с ООО «Атланта» по освобождению земельного участка и сносу здания, в котором сейчас находится кафе. Сегодня подрядчик приступил к сносу самостроя, - прокомментировали в пресс-службе администрации Омска.