Сейчас привито уже больше 300 тысяч омичей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В начале июля в Омской области ввели обязательную вакцинацию для 50 категорий граждан. Это касается работников общепита, кинотеатров, торговых центров, продавцов, МФЦ и многих других. Обеспечить процесс вакцинации своих сотрудников обязали работодателей. Привиться должно не менее 60% персонала. Непривитых разрешено отстранять от работы.

Однако есть сложности: из-за большого числа людей, которых нужно вакцинировать, в поликлиниках очереди. В некоторых медучреждениях заканчивается вакцина и ее приходится ждать. На этой неделе привезли 50 тысяч доз. Ранее в минздраве заявляли, что каждые сутки могут прививать 10-11 тысяч омичей.

Бизнес-омбудсмен Юрий Герасименко уверен, тем не менее, что до 26 августа все равно не получится вакцинировать всех, кого обязали. Он просит сдвинуть сроки вакцинации для бизнеса.

- Анализ текущей ситуации в сфере обеспеченности Омской области вакцинами от новой коронавирусной инфекции и имеющиеся организационно-технические возможности медицинских организаций свидетельствуют о невозможности осуществления вакцинации требуемого количества работников в установленные сроки, - говорится в письме омбудсмена в адрес Роспотребнадзора.