В Омск привезли 50 тысяч доз вакцины от коронавируса

каждый день в Омске прививаются около 11 тысяч человек. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Напряженной выглядела ситуация с вакциной от ковида в Омске последние несколько дней. Еще не прошлой неделе в Омской области Роспотребнадзор издал указ об обязательной вакцинации некоторых групп населения. Обязательно должны были поставить прививки 21 категория граждан. Они больше других контактируют с другими людьми по долгу службы. Туда традиционно вошли медики, учителя, чиновники и другие группы. После распоряжения омичи стали сообщать об очередях в прививочных пунктах. Интерес к вакцининации вырос у обычных омичей, ведь третья волна коронавируса пока и не думает ослабевать. Несколько дней подряд в Омске фиксировали антирекорды по количеству заразившихся за сутки, сейчас прирост заболевших держится на уровне 330-340 человек в сутки.

Можно сказать, что критической ситуация стала на прошлой неделе. Омичи еще чаще стали сообщать не только об очередях в прививочных пунктах, расположенных в торговых центрах, но и в поликлиниках. Многие жаловались на то, что дождаться вакцины в назначенный день просто не получалось. Омичи рассказывали о том, что приходили в поликлиники в порядке живой очереди, но вакцина быстро заканчивалась, и приходилось дожидаться нового завоза. Кого-то даже не соглашались записывать, ссылаясь на то, что вакцины просто нет.

«Комсомолка» попробовала записаться на вакцинацию и получила разнообразные ответы. Где-то нам предложили попытать счастье в порядке живой очереди, а где-то предложили записаться, но ближайшая доступная дата была только через месяц. В некоторых поликлиниках предлагали перезвонить, когда появится вакцина.

Сегодня минздрав сообщил, что в Омск поступила новая крупная партия вакцины «Спутник-V», более 50 тысяч доз. Первую поставку в 8 700 доз получили еще в минувшую пятницу, а остальные 44 тысячи пришли в воскресенье. Ранее представители ведомства сообщали, что в день могут привить около 11 тысяч человек. Получается, что нового поступления вакцины хватит примерно на неделю. Но и ее поставки осуществляются еженедельно, поэтому особенно переживать о том, что препарат закончится, врятли стоит. Но быстрее очереди на вакцинацию двигаться точно не станут. Поэтому терпением придется все же запастись.

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