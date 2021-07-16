В начале нового сезона в Омской драме пройдут гастроли Тюменского БДТ

В Омске покажут семь спектаклей Тюменского БДТ, в том числе – «Тартюф». Фото: vk.com/teatr72

После феерично завершившегося в начале лета прошлого театрального сезона, когда в Омске прошли фестиваль «Золотая маска» и гастроли театра имени Вахтангова, ожидается и яркое открытие нового.

С 3 по 12 сентября 2021 года в Омске состоятся «Большие гастроли» Тюменского Большого драматического театра, организованные при поддержке ФГБУК «РОСКОНЦЕРТ». В рамках федеральной программы «Большие гастроли» на Основной сцене и Камерной сцене имени Татьяны Ожиговой Омского театра драмы пройдут 7 спектаклей из репертуара Тюменского Большого драматического театра.

В Омске будут представлены: «Тартюф», «Восемь женщин», «Крейцерова соната», «Испанская баллада», «Иванов», «Мертвые души», «Новеченто (1900-й)».

Продажа билетов на гастрольную программу открывается с 20 июля в театральных кассах Омского академического театра драмы и на сайте omskdrama.ru.

В эти же даты, с 3 по 12 сентября, Омский государственный академический театр драмы покажет 8 спектаклей в Тюмени.

Последний раз обменные гастроли Тюменского Большого драматического театра и Омского академического театра драмы проходили в 2007 году.

Тартюф. Фото: vk.com/teatr72

Гастрольная программа Тюменского БДТ

1. 3 и 4 сентября в 19.00 на Основной сцене Омского государственного академического театра драмы

«Тартюф» по пьесе Жана-Батиста Мольера, 16+

Комедия в двух действиях

Режиссер-постановщик – лауреат Государственной премии РФ Александр Баргман (Санкт-Петербург)

Объект насмешек для автора в этой комедии – лицемерие! Лицемерие – как порок, как оружие в достижении целей, как способ мыслить и жить, как разрушительный вирус, заражающий легковерных, доверчивых и наивных героев пьесы. Воплощением этого порока является Тартюф – обедневший дворянин, впущенный в дом, втёршийся в доверие к хозяину Оргону и начавший устанавливать свои «духовные и нравственные» законы. Жители дома пытаются отвоевать у изменившегося Оргона свою свободу, право любить и наслаждаться жизнью. В этой борьбе герои комедии попадают в забавные, фарсовые, а порой и драматические ситуации, почти дойдя до критической точки разрушения семьи, дома и жизней. Перед зрителями предстанет красивый, яркий, тонкий спектакль – блестящая комедия нравов, положений и характеров, написанная по всем канонам комедии классицизма!

Фото: vk.com/teatr72

2. 5 и 6 сентября в 19.00 на Основной сцене Омского государственного академического театра драмы

«Восемь женщин» по пьесе Робера Тома, 16+

Музыкальная комедия в двух действиях

Режиссер-постановщик и балетмейстер – Сергей Захарин (Москва)

Действие происходит под Рождество во Франции, на заснеженной вилле и начинается... с убийства хозяина дома! Кто преступник? Это предстоит выяснить восьмерым женщинам, собравшимся под одной крышей. У каждой из них есть свой мотив, любая может оказаться убийцей! Жанр спектакля трудно определить – это жгучая смесь детектива, драмы, чёрной комедии и мюзикла. Первое, на что вы обратите внимание – палитра ярких актёрских работ, которая порадует всех любителей театра, и, конечно же, музыка, специально написанная для спектакля инди-поп-группой «OQJAV». Музыкальные номера созданы для каждой актрисы, раскрывают характер и сущность её героини. В спектакле «Восемь женщин» звучит только живой вокал!

3. 5 и 6 сентября в 19.00 на Камерной сцене имени Татьяны Ожиговой Омского государственного академического театра драмы

Фото: vk.com/teatr72

«Крейцерова соната» по повести Льва Толстого, 16+

Монодрама

Режиссер-постановщик – лауреат Государственной премии РФ Александр Баргман (Санкт-Петербург)

Спектакль вошел в лонг-лист Российской Национальной театральной премии «Золотая маска» 2014-2015

На чем должны быть основаны отношения между супругами, чтобы они были долгими и счастливыми?.. Герой спектакля, дворянин Позднышев женился по любви, но быстро понял, что их с женой связывает только плотское влечение и под одной крышей существуют два совершенно чужих друг другу человека. Любовь оказалась самообманом, но есть дети, ревность и кандалы брака. И ненависть!.. «Крейцерова соната» – это исповедь убийцы, поставленная по повести Льва Толстого, в которой так много безумия, надрыва, правды, возмущения, в которой звучит ропот против плоти и любви и в то же время понимание безграничности их власти.

4. 7 сентября в 19.00 на Основной сцене Омского государственного академического театра драмы

«Испанская баллада» по роману Лиона Фейхтвангера, 16+

Драма в двух действиях

Режиссёр-постановщик и балетмейстер – Сергей Захарин (Москва)

Спектакль – обладатель Гран-при XXXV Международного фестиваля «Липецкие театральные встречи – 2019»

Испания, времена Третьего крестового похода. Страстная и запретная любовь короля Кастилии Альфонсо и юной еврейки Ракельный переворачивает ход исторических событий. Страна выпала из агонии войны, на целых семь лет в Испании воцарился мир. Но за воротами королевского дворца плетутся заговоры, ведь любовь женатого короля – грех, а страдания обманутой королевы можно использовать в политических интригах. Спектакль «Испанская баллада»посвящён поэтической и трагичной истории любви, поднявшейся над национальной рознью. О большом человеческом чувстве, торжествующем над политическими интригами, корыстью и предрассудками.

Фото: vk.com/teatr72

5. 8 сентября в 19.00 на Основной сцене Омского государственного академического театра драмы

«Иванов» по пьесе Антона Чехова, 16+

Драма в двух действиях

Режиссер-постановщик – Данил Чащин (Москва)

Спектакль вошел в лонг-лист Российской Национальной театральной премии «Золотая маска» 2019-2020

«Мы пытаемся разобраться с тем, что происходит с человеком, когда силы покидают его, в какую секунду он может надорваться, почему его жизнь становится страшным похмельем. Пытаемся найти связь с сегодняшними тридцатилетними. Я слышу, как часто название пьесы произносят не «ИвАнов», а «ИванОв». Именно в этом я вижу проблему героя – он в какой-то момент своей жизни понял, что из ИвАнова превратился в обычного ИванОва. Как жить с тем, что ты не герой, твои силы небезграничны, как смириться с тем, что ты слишком обольщался на свой счет», – режиссер спектакля Данил Чащин.

6. 9 и 10 сентября в 19.00 на Основной сцене Омского государственного академического театра драмы

«Мертвые души» по мотивам поэмы Николая Гоголя, 12+

Музыкальный фарс

Режиссер-постановщик и балетмейстер – лауреат Национальной театральной премии «Арлекин» Ирина Ткаченко (Пермь)

«Душа хочет любить одно прекрасное, а люди так несовершенны и так в них мало прекрасного!» (Из письма Н.В. Гоголя к А.П. Толстому)

Поэма Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души» – один из самых загадочных текстов русской литературы. Наш спектакль расскажет историю про русскую дорогу, по которой в тройке мчится Павел Иванович Чичиков. Мимо него проносятся русские деревни, русская природа и сама суть России – русские люди во всей своей полноте. Какие они? Чем они живут? Что для них есть Россия? И куда несётся сама Россия, не сбавляя оборотов? Куда она добралась за эти годы?

Фото: vk.com/teatr72

7. 11 и 12 сентября в 19.00 на Основной сцене Омского государственного академического театра драмы

«Новеченто (1900-й)» по пьесе Алессандро Барикко, 16+

Легенда о пианисте

Режиссер-постановщик и балетмейстер – Сергей Захарин (Москва)

В первый день XX века на пароходе «Вирджиния», в ящике из-под лимонов был найден младенец. Мальчика назвали Дэнни Будман Т.Д. ЛемонНовеченто. Он рос и проводил свою жизнь на этом огромном океанском лайнере, курсировавшем между Америкой и Европой, и никогда не сходил на берег. Там же чудесным образом Дэнни научился играть на рояле, стал блестящим виртуозом и развлекал публику вместе с ресторанным оркестром. С ним связаны удивительные истории, а его жизнь превратилась в легенду.