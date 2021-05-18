В Омск «Большими гастролями» едет театр им. Вахтангова

Вахтанговцы привезут в Омск семь постановок, большинство из них – премьеры. Фото: Омский академический театр драмы

Этим летом театралов ждет настоящий праздник. После фестиваля «Золотая маска», посвященного в этом году юбилею Достоевского, ожидается еще одно масштабное культурное событие – «Большие гастроли» вахтанговцев.

Московский театр имени Вахтангова, который стал нашему городу родным после эвакуации сюда во время войны, и омичей связывает давняя любовь. Поэтому местная публика ждет приезда столичной труппы с особым нетерпением.

«Большие гастроли» Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова в Омске, организованные при поддержке ФГБУК «РОСКОНЦЕРТ» согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры РФ, будут идти 14 по 20 июня.

Гастроли приурочены к 100-летию Театра имени Евгения Вахтангова, юбилей которого будет отмечаться 13 ноября 2021 года.

В рамках федеральной программы «Большие гастроли» на сценах Омского академического театра драмы и Омского музыкального театра будут представлены 7 постановок из репертуара разных сцен Вахтанговского театра (причем 5 из них поедут на гастроли впервые – Омск традиционно одним из первых принимает вахтанговские премьеры). В Омске будут представлены «Ромул Великий» Ф. Дюрренматта (режиссер Уланбек Баялиев); «Люся. Признание в любви» А. Зохиной, при участии Н. Гришаевой (режиссер Александр Нестеров); «Танго между строк» А. Щербака (режиссер Наталья Ковалева); «Бовари» по роману Г. Флобера (режиссер Ольга Субботина); «Сергеев и городок» О. Зайончковского (режиссер Светлана Землякова), а также спектакль Юрия Бутусова «Бег» по пьесе М.А. Булгакова и постановка Римаса Туминаса «Евгений Онегин» по роману в стихах А.С. Пушкина, которая с большим успехом была показана во время предыдущих гастролей в Омске.

Московский Театр имени Евгения Вахтангова и Омский академический театр драмы связывает давняя исторически обусловленная дружба. В октябре 1941 года Вахтанговский театр был эвакуирован из Москвы в Омск, где работал на сцене местного драматического театра почти два года. Репетировать часто приходилось ночами, в небольшом театре одновременно трудились две труппы – омская и московская, чередуя постановки на сцене. Спустя годы театры ввели традицию обменных гастролей, сохраняемую и сегодня.

Омичей и Вахтанговцев связывает и имя Михаила Александровича Ульянова, который родился в селе Бергамак Омской области. Почетный гражданин Омской области, народный артист СССР Михаил Ульянов долгие годы служил в Театре имени Вахтангова и был его художественным руководителем.

В гастрольной программе Вахтанговцев Омский академический театр драмы, Основная сцена:

14, 15 июня (19.00) – Премьера. Фридрих Дюрренматт «Ромул Великий» (исторически недостоверная комедия). Постановка Уланбека Баялиева. В ролях: Владимир Симонов, Яна Соболевская, Евгения Ивашова, Владислав Демченко, Сергей Пинегин, Олег Лопухов, Евгений Косырев, Олег Форостенко, Виталийс Семёновс, Владимир Логвинов, Максим Севриновский, Павел Юдин, Павел Тэхэда Кардэнас, Артём Пархоменко, Денис Бондаренко.

Ирония и парадоксальность отличают Дюрренматта, остро переживавшего несовершенство человека и абсурдность мироустройства. Трагические уроки Второй мировой войны, ощущение бессмысленности бытия, несостоятельности надежд на изменение жизни сделали трагикомический фарс востребованным жанром.

16, 17 июня (19.00) – Премьера. Алла Зохина, при участии Нонны Гришаевой «Люся. Признание в любви» (по книгам Л.М. Гурченко «Аплодисменты» и «Люся, стоп!»). Постановка Александра Нестерова. В главных ролях: Нонна Гришаева, Михаил Васьков, Алексей Петров, Василий Цыганцов, Евгений Кравченко. В спектакле принимают участие оркестр Вахтанговского театра и вокальный ансамбль «КвинЧ».

Людмила Гурченко – слишком яркая, слишком наша, слишком близкая, чтобы сочинять о ней оды. Настоящая женщина, она – вне времени. Кто-то обожал её, кто-то завидовал ей и, возможно, ненавидел, но никто не оставался равнодушным.

18 июня (19.00) – Олег Зайончковский «Сергеев и городок». Постановка Светланы Земляковой. В ролях: Максим Севриновский, Мария Бердинских, Полина Чернышова, Денис Самойлов, Ольга Боровская, Юрий Поляк, Юрий Цокуров, Денис Бондаренко, Ксения Кубасова, Владимир Логвинов.

Разные люди, разные характеры – поток жизни, где каждая страница открывает ее новую грань, заставляющую то рассмеяться, то огорчиться, а то порадоваться остроумию неожиданно разрешенной ситуации.

19, 20 июня (18.00) – Г. Флобер «Бовари». Инсценировка и постановка Ольги Субботиной. В ролях: Анна Дубровская, Наталья Масич, Евгений Пронин, Владислав Демченко, Федор Воронцов, Михаил Васьков, Светлана Йозефий, Юрий Красков, Денис Самойлов, Ольга Гаврилюк, Юрий Поляк.

Когда мы слышим название этого произведения, нам представляется нечто заунывно-кружевное, очень дамское, и – все про любовь! Но стоит сегодня перечитать роман Флобера, как вы с удивлением обнаруживаете невероятный, лихой и даже чёрный юмор; великолепную галерею образов в гоголевских тонах; искромётные сцены…

Омский академический театр драмы, Камерная сцена:

18 июня (19.00), 20 июня (13.00) – Премьера. Алексей Щербак «Танго между строк». Постановка Натали Ковалевой. В главных ролях: Эльдар Трамов, Анна Дубровская, Анна Антонова, Дарья Щербакова, Полина Чернышова, Артём Пархоменко, Николай Романовский. В спектакле принимают участие оркестр Вахтанговского театра и студенты Театрального института имени Б.В. Щукина.

Кто такой композитор Оскар Строк? Стоит только напеть: «Ах, эти черные глаза», «Спи моё бедное сердце», «Не покидай, я умоляю»… А уж знаменитая «Мурка»! Оскар Строк сочинял мелодии, полные любви, нежности, страсти. Его песни пели Пётр Лещенко, Шаляпин, Шульженко, Утесов. В Европе его называли Королем Танго.

Омский музыкальный театр

16, 17 июня (19.00) – А.С. Пушкин «Евгений Онегин» (сцены из романа в 2-х частях). Идея, литературная композиция и постановка Римаса Туминаса. В главных ролях: Сергей Маковецкий, Леонид Бичевин, Ольга Лерман, Людмила Максакова, Ирина Купченко, Артур Иванов, Олег Макаров, Василий Симонов, Мария Волкова, Наталья Винокурова, Юрий Шлыков и др.

«Евгений Онегин» – это огромное пространство, которое вместило игру ума, прозрения, догадки, гнев, обличение, сатиру и цинизм, сострадание и прощение. Римас Туминас разрушает стереотипы, строя спектакль полифонично, музыкально, жёстко и эмоционально.

19, 20 июня (18:00) – М.А. Булгаков «Бег» (восемь снов). Постановка Юрия Бутусова. В ролях: Виктор Добронравов, Леонид Бичевин, Артур Иванов, Екатерина Крамзина, Анна Антонова, Александра Стрельцина, Ольга Лерман, Валерий Ушаков, Василий Симонов, Юрий Цокуров, Василий Цыганцов, Гульназ Балпеисова.

Зрелищный, динамичный, провокационный спектакль Юрия Бутусова. Мрачная захватывающая красота с легким привкусом ночного кошмара. Драма и абсурд, романтика и сарказм, психологическая глубина и ювелирно выстроенная композиция.

Билеты на спектакли Театра им. Евгения Вахтангова зрители могут приобрести уже сейчас в театральных кассах Омского академического театра драмы и на сайте omskdrama.ru.

СПРАВКА:

Предыдущие гастроли Театра Вахтангова в Омске прошли в июне 2018 года, театр представил 5 спектаклей, сыграв их в общей сложности 8 раз. Осенью того же года Омский академический театр драмы сыграл 6 спектаклей на Основной и Новой сценах Вахтанговского театра.

В ноябре 2021 года, в рамках празднования 100-летия Театра имени Евгения Вахтангова, Омский академический театр драмы снова покажет несколько своих спектаклей в Москве.