«Большие гастроли» Омского драмтеатра в Тюмени в 2021 году

Один из спектаклей, которые Омская драма покажет тюменским зрителям, – «Отец» с Михаилом Окуневым в главной роли. Фото: vk.com/omskdrama

3 по 12 сентября состоятся «Большие гастроли» Омского государственного академического театра драмы в Тюмени.

На Большой и Малой сценах Тюменского Большого драматического театра будут представлены 8 спектаклей: «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Дон Жуан, или Любовь к геометрии», «Правда – хорошо, а счастье лучше», «Отец», «Альбом», «Метод Гренхольма», «Время женщин» и «Время секонд хэнд».

В эти же даты, с 3 по 12 сентября 2021 года Тюменский Большой драматический театр покажет 7 спектаклей на Основной сцене и Камерной сцене им. Татьяны Ожиговой Омского театра драмы. С афишей можно ознакомиться здесь. Билеты на спектакли поступят в продажу уже на следующей неделе.

Последний раз обменные гастроли Омского академического театра драмы и Тюменского Большого драматического театра проходили в 2007 году.

В гастрольной программе Омской драмы:

1. 3 и 4 сентября в 19.00 на Большой сцене Тюменского Большого драматического театра

«Безумный день, или Женитьба Фигаро» по пьесе Пьера Бомарше, 16+ (Комедия в пяти действиях)

Режиссер-постановщик – Александр Кузин (г. Ярославль).

«Безумный день, или Женитьба Фигаро» Бомарше – блестящая комедия, написанная более 200 лет назад. Пьеса написана так искрометно и воздушно, так замечательно переведена Николаем Любимовым, что читать и слушать ее – огромное удовольствие. Как тут не вспомнить цитату из Пушкина: «Как мысли черные к тебе придут, откупори шампанского бутылку иль перечти “Женитьбу Фигаро”». Эта пьеса – фейерверк. А есть ли какая-то сверхзадача в том, как люди смотрят на салют? Нет. Салют вызывает в них радость и восторг, так и эта пьеса – она создает ощущение праздника.

2. 5 сентября в 19.00 на Большой сцене Тюменского Большого драматического театра

«Дон Жуан, или Любовь к геометрии» по пьесе Макса Фриша, 16+ (Трагикомедия в пяти измерениях с одним антрактом)

Режиссер – Александр Баргман (г. Санкт-Петербург).

– Любить геометрию, верить в незыблемость, справедливость и постоянство форм и формул, находиться в мире, не подвластном чувствам, пребывать там, где все «только так, а не иначе».... Быть раненым любовью, предать самого себя, разбиться о женщину, наткнуться на ложь и осуждение, стать жертвой, преступить через нормы... Попытаться остановиться и вернуться к себе, исчезнуть и начать новую, уже не свою жизнь, тоскуя о себе подлинном... Растратиться, смириться, подчиниться и... Вновь полюбить... Женщину... – в спектакле «Дон Жуан, или Любовь к геометрии, – режиссер спектакля Александр Баргман.

3. 6 и 7 сентября в 19.00 на Большой сцене Тюменского Большого драматического театра

«Правда – хорошо, а счастье лучше» по пьесе Александра Островского, 12+ (Комедия с антрактом)

Режиссер-постановщик – Роман Самгин (г. Москва).

Легкая, веселая и мудрая история о любви, справедливости и счастливом случае, который царствует над судьбами людей. На сцене шелестит невероятной красоты яблоневый сад, среди зелени которого главные герои любят, ругаются, мирятся, плачут и смеются. В этом саду рождается пылкая юношеская любовь правдоруба Платона и непокорной купеческой внучки Поликсены. Здесь богатая купчиха Мавра Тарасовна грустит о былой любви, покинутой ради денег, а ее сын с приказчиком строят планы, как бы половчее вытянуть из маменьки деньги на свои увеселения. Эту историю, полную лукавого юмора, волею случая ждет счастливый конец и торжество справедливости.

4. 8 сентября в 19.00 на Малой сцене Тюменского Большого драматического театра

«Отец» по пьесе Августа Стриндберга, 16+ (Трагикомедия в двух действиях)

Режиссер – Павел Зобнин (г. Москва).

Спектакль-номинант Национальной театральной премии «Золотая маска» – 2019:

ДРАМА/ СПЕКТАКЛЬ МАЛОЙ ФОРМЫ

ДРАМА/РАБОТА РЕЖИССЕРА – Павел ЗОБНИН

ДРАМА/ЖЕНСКАЯ РОЛЬ – Анна ХОДЮН, Лаура

ДРАМА/МУЖСКАЯ РОЛЬ – Михаил ОКУНЕВ, Ротмистр

Спектакль «Отец» – обладатель Гран-при XIV Международного фестиваля-конкурса камерных спектаклей «Камерата» (г. Челябинск, 2019 г.).

Театральный критик Павел Руднев о спектакле «Отец»:

– Самое выдающееся в этом спектакле то, что и у артистов, и у режиссера отношения паритетные, нет мизогении, нет ненависти к мужчинам. Есть даже попытка представить главных героев пьесы как двух нарциссов, которые не думают о своей дочери. Все остальные «Отцы», которых я видел, предполагали серьезный драматичный контекст, уходящий в трагедию. Здесь присутствует ирония по отношению к главным героям и понимание того, что их стратегии равнозначные. Нет разоблачения, они учатся друг у друга манипулировать. В некоторых моментах пьеса становится абсурдистской, герои достигают той стадии «гниения», когда никого уже не жаль. Они мстят не столько друг другу, сколько полу как таковому.

Когда ты видишь, как сделаны не только главные, но и второстепенные роли в этом спектакле, понимаешь, что Омская драма по-прежнему подтверждает тот высокий и первостепенный статус, которым ее когда-то наградили по справедливости. Сегодня можно говорить о том, что этот театр в силе и в высоком качестве.

5. 9 и 10 сентября в 19.00 на Большой сцене Тюменского Большого драматического театра

«Альбом» по рассказам Аркадия Аверченко, 16+ (Семь способов соблазнения)

Режиссер-постановщик – главный режиссер Омского академического театра драмы Георгий Цхвирава.

– На сцене театра более 12 лет с огромным успехом у публики шел спектакль по рассказам Аркадия Аверченко «Чёртова дюжина». Так же как и «Чёртова дюжина» спектакль «Альбом» о любви, несмотря на то, что многочисленные герои его почти все сплошь изменщики коварные, да мужья-рогоносцы и дамочки-хищницы, ибо все-таки любовь движет миром – пусть и несчастная, комическая, нелепая, как в собранье пестрых сцен великого комедиографа Аверченко. «Это не просто смешные рассказы про мужчин и женщин, про адюльтеры, измены, обман… В них есть такой «припек»: там какая-то грустная история про нас про всех, там есть очень печальная нота. Как без щемящей ноты нет Чехова, так мне кажется, без щемящей ноты нет и Аверченко, – режиссер спектакля Георгий Цхвирава.

6. 11 сентября в 19.00 на Большой сцене Тюменского Большого драматического театра

«Метод Гренхольма» по пьесе Жорди Гальсерана, 16+ (Стресс-тест)

Режиссер – главный режиссер Омского академического театра драмы Георгий Цхвирава.

«Стресс-тест - так мы обозначили жанр спектакля, и этим все сказано. На что каждый из нас готов ради достижения славы, денег, успеха в жизни? Где та грань, за которую не следует переступать? Раньше говорили: цель оправдывает средства. Мне кажется, что пришло время говорить: цель определяется средствами, которыми она достигается», – режиссер спектакля Георгий Цхвирава.

7. 11 сентября в 18.00 на Малой сцене Тюменского Большого драматического театра

«Время женщин» по роману Елены Чижовой, 16+

Сценическая версия и постановка – Алексей Крикливый (г. Новосибирск).

– Эта история о женщинах. Об их силе, мужестве и красоте. Действие происходит в Ленинграде на рубеже 50-60-х годов ХХ века. Ленинградская лимитчица Антонина умирает, надорвавшись на своем заводе, а ее дочь Сюзанну (в крещении – Софью), девочку-художницу, воспитывают три питерские старухи, соседки по коммуналке, стараясь вложить в нее все – от собственно права на жизнь до знания французского, своим милосердием и любовью защищая ее от жестоких законов жизни, даря ей свой нерастраченный запас нежности и ласки. Кто знает, возможно, именно эта любовь и нежность способна творить чудеса? Тонкие душевные переживания, которые испытывают героини, не могут не тронуть и не оставляют равнодушных, – режиссер спектакля Алексей Крикливый.

8. 12 сентября в 19.00 на Большой сцене Тюменского Большого драматического театра

«Время секонд хэнд» по документальной прозе Светланы Алексиевич, 16+ (Голоса эпохи перемен)

Режиссер – Дмитрий Егоров (г. Санкт-Петербург).

Спектакль-номинант Национальной театральной премии «Золотая маска» – 2019:

ДРАМА/ СПЕКТАКЛЬ БОЛЬШОЙ ФОРМЫ

ДРАМА/РАБОТА РЕЖИССЕРА – Дмитрий ЕГОРОВ

ДРАМА/ЖЕНСКАЯ РОЛЬ ВТОРОГО ПЛАНА – Наталья ВАСИЛИАДИ

ДРАМА/ЖЕНСКАЯ РОЛЬ ВТОРОГО ПЛАНА – Валерия ПРОКОП

ДРАМА/ЖЕНСКАЯ РОЛЬ ВТОРОГО ПЛАНА – Татьяна ФИЛОНЕНКО

Народная артистка России Валерия Прокоп – лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» – 2019 в номинации «Женская роль второго плана».

Спектакль «Время секонд хэнд» с успехом был показан в Екатеринбурге на передаче символа Года театра (2019 г.), в рамках фестиваля «Золотая маска» в Ижевске» (2019 г.) и в Новосибирске в рамках VI Межрегионального театрального фестиваля-конкурса «Ново-Сибирский транзит» (2021 г.)

В 1985 году Омская драма одна из первых в России открывает для театра имя Светланы Алексиевич, ныне Нобелевского лауреата по литературе, постановкой книги «У войны не женское лицо». Театр снова обращается к произведениям Алексиевич – документальной повести «Время секонд хэнд». Книга посвящена неоднозначному событию российской истории – распаду СССР. В центре внимания оказывается судьба обычного человека. 70 лет страна жила с определенным вектором развития – все изменилось, а человек остался. В книге собраны истории людей с различными позициями: тех, кто был верен идее коммунизма и тех, кто ждал и добивался перемен. Спектакль не преследует цель занять чью-то сторону – это честный разговор со всеми, вне зависимости от убеждений. Кто такой советский человек? Из чего он состоял, в чем его парадоксы и противоречия? Что происходило с ним, пока зарождалась та современная Россия, в которой мы живем сейчас?

СПРАВКА:

Программа «Большие гастроли» призвана формировать и объединять общее культурное пространство России, расширять рамки творческого взаимодействия театральных коллективов, способствовать привлечению новой зрительской аудитории на территории всей страны.

Благодаря «Большим гастролям» зрители имеют возможность познакомиться с лучшими достижениями российских театров, масштабные гастроли которых проходят с полноценными декорациями, костюмами, полным актерским составом спектакля, а также с участием выдающихся представителей театрального искусства. Спектакли предназначены для самой широкой аудитории – взрослой, семейной и детской.

Проект открыт для сотрудничества всего профессионального театрального сообщества во всех регионах страны.

Программа «Большие гастроли» реализуется в соответствии с Всероссийским гастрольно-концертным планом Министерства культуры РФ.