«Ждали эту встречу с чувством привязанности и великой тоски по вашему городу»: В Омск возвращается «Золотая маска»

В преддверии фестиваля «Золотая маска» его организаторы дали большую и очень душевную пресс-конференцию. Фото: Анна МИКУЛА

В субботу, 22 мая, в Омске начинается «Золотая маска». На посвященный в этом году 200-летию Достоевского фестиваль привезут сразу пять премьер и еще два спектакля прошлых лет от лучших театров страны.

Форум откроют «Страсти по Фоме» московского Театра Наций. Поставил его близкий для Омска человек – Евгений Марчелли, возглавлявший драмтеатр в один из его самых ярких периодов.

Уже практически легендарный режиссер Лев Додин покажет в Омске свою совершенно новую постановку в Санкт-Петербургском Театре Европы «Братья Карамазовы».

Омичам представят и совсем иное прочтение текстов великого русского романиста в постановке «Преступление и наказание» другого петербургского театра «Приют комедианта». Этот спектакль Константина Богомолова был высоко оценен критиками. Также в афише «Кроткая» Московского театра юного зрителя в постановке Ирины Керученко и балет Бориса Эйфмана «По ту сторону греха» по «Братьям Карамазовым».

На фестиваль приедут Лев Додин, балетмейстер Борис Эйфман, а также президент «Золотой маски» Игорь Костолевский. Со всеми ними запланированы встречи. В преддверии театрального форума его организаторы провели пресс-конференцию и рассказали об 11 днях счастья, которые ждут омичей.

Фото: Омский академический театр драмы

«У ОМСКОЙ ДРАМЫ 10 «ЗОЛОТЫХ МАСОК»

Директор Омской драмы Виктор Лапухин напомнил, что самому престижному российскому театральному фестивалю «Золотая маска» в этом году исполняется 27 лет. 10 из них он приезжает в Омскую область.

- Недавно мы с Марией Евсеевной (Ревякиной, генеральным директором «Золотой маски» и директором Театра Наций. – Прим. авт.) тут арифметикой занимались, – рассказал журналистам Виктор Прокопьевич. – 16 спектаклей мы (Омская драма. – Прим. авт.) показали на «Золотой маске», еще три были в номинации «Новая драма» и «Маска плюс». Итого: 19 спектаклей. Был год, когда мы представляли сразу два спектакля: «Дачники» и «Фрекен Жюли». И тогда были удостоены главного приза. Всего у нас 10 «Золотых масок»: из них 7 остались в театре, одна у экс-губернатора Леонида Полежаева за поддержку театрального искусства России. Омский регион по-прежнему культурная столица Сибири!

«ЧУВСТВУЕМ СЕБЯ ЗДЕСЬ КАК ДОМА»

Как выяснилось, инициатива провести «Золотую маску» в Омске после тяжелого пандемийного года принадлежит гендиректору фестиваля Марии Ревякиной. Во многом благодаря ее силе убеждения и энергии все в итоге получилось, в наш город привезли фактически лучшие премьерные спектакли страны.

- Так радостно нам приезжать в Омск! Мы просто с чувством великой тоски и привязанности к этому городу так ждали эту встречу, – гендиректор фестиваля начала с комплимента. – Большое спасибо Омскому театру драмы и его коллективу. Мы здесь чувствуем себя как дома. Все родные люди, гостеприимные, замечательные! И прекрасно, что наш первый в этом году региональный фестиваль – а у нас в этом году всего 13 городов, куда мы после завершения конкурсной программы едем – проводится именно в Омске. Он посвящен Федору Михайловичу Достоевскому. Плюс ко всему мы узнали, что у вас археологи нашли острог, который был когда-то на этом месте. И это говорит о невероятном течении времени. Столько лет прошло, и все изменилось. Деревянный острог, отсутствие деревьев в этом городе, степной Омск. И вдруг такой город вырос, и мы вспоминаем Федора Михайловича, его очень нелегкие годы, нелегкую жизнь, и талант этого совершенно гениального человека, который, видимо, подтолкнула еще и трагическая судьба.

Фото: Омский академический театр драмы

Фото: Омский академический театр драмы

«СКУЛЬПТОР КАПРАЛОВ СОЗДАСТ ПАМЯТНЫЙ ЗНАК ДЛЯ МЕСТА ОСТРОГА»

Глава омского минкульта Андрей Трофимов рассказал гостям, что на месте, где обнаружили остатки острога, – оно практически вплотную примыкает к драмтеатру, в том месте, где находится камерная сцена – установят памятный знак. Над его созданием трудится талантливый омский скульптор Александр Капралов. Омичам он хорошо известен по другой работе «Крест несущий», посвященной Достоевскому и установленной в парке возле театра.

- Фундаменты той самой казармы, где был писатель во время каторги, недавно открыты. Но уже можно сказать, что в этом году будем делать профессиональное изучение, раскопки этого места, – пообещал Юрий Трофимов. – Важно также, что в 2021 году мы подошли с полной реставрацией памятника историко-культурного наследия на улице Достоевского, 1 – собственно, где находится музей. Два года мы делали полную реставрацию. Теперь это здание приведено в тот вид, в котором было в 19 веке, которое видел Достоевский и бывал там по воспоминаниям.

Приглашенный на встречу директор омского музея имени Достоевского Виктор Вайнерман, всю жизнь посвятивший изучению творчества писателя, отметил необычайную драматургичность всех его произведений. И напомнил, что Достоевский начинал свой литературный путь, как раз намереваясь создавать драму. И даже написал несколько пьес, которые, к сожалению, не сохранились.

- У меня остался в памяти спектакль Омской драмы (по Достоевскому. – Прим. авт.) 1980 года «Село Степанчиково и его обитатели», где играли Борис Каширин, Ножери Чонишвили. Там были такие запоминающиеся образы, такое потрясающее решение, что забыть этот спектакль невозможно, – поделился Виктор Вайнерман. – Надеюсь, этот нынешний потрясающий сезон «Золотой маски», посвященный Достоевскому, оставит целый ряд совершенно неизгладимых впечатлений. Когда видишь, какие спектакли омичам предстоит посмотреть, понимаешь, что 200 лет бывает только один раз.

Балет Бориса Эйфмана «По ту сторону греха». Фото: eifmanballet.ru

«В АФИШЕ ЕСТЬ ДАЖЕ СПЕКТАКЛЬ ЭЙФМАНА, КОТОРОГО НЕ БЫЛО В МОСКОВСКОЙ ПРОГРАММЕ. ПОВЕЗЛО ОМИЧАМ!»

Подробнее об афише омского фестиваля, которая составлялась с большой любовью, рассказала Мария Ревякина.

- Спектакли, которые в этом году отобрали, перекликаются с тем, что сейчас идет в Москве, – говорит гендиректор «Золотой маски». – Это большое количество спектаклей, очень неожиданно поставленных. В частности в Москве мы открылись «Бесами» театра из Симферополя. Это музыкальный спектакль с совершенно молодыми актерами. Вам повезло, у вас в отличие от Москвы будет еще постановка Эйфмана «По ту сторону греха». 22-23 мая – «Страсти по Фоме». Затем «Преступление и наказание» Константина Богомолова и «Кроткая» с изумительной работой Игоря Гордина, получившего приз за лучшую мужскую роль. «Братья Карамазовы» Льва Абрамовича Додина – совсем новый его спектакль, его в Москве тоже увидят в первый раз. Но, сами понимаете, в 15-миллионном городе мало кому повезет его увидеть. Мы очень счастливы, что это везем в Омск.

Также Мария Ревякина рассказала, что 28 и 29 мая «Золотая маска» совместно с образовательным проектом «Полка», созданным филологом, философом, журналистом Юрием Сапрыкиным, проведет в Москве большую международную конференцию «Достоевский и театр». Запланированы беседы с самыми разными режиссерами, которые ставили Достоевского: Камой Гинкасом, Львом Додиным, Андреем Прикотенко, а также постановщиком родом из Омска Максимом Диденко. Конференция открытая, омичи также смогут к ней присоединиться на лендинге. Чтобы участвовать, достаточно зарегистрироваться. Сделать это можно здесь.

Кроме того, после каждого спектакля запланированы обсуждения. Первое будет модерировать театровед, драматург, организатор многих российских фестивалей, арт-директор Фестиваля русского искусства «Дубровник. Арт-форум» в Хорватии Ольга Никифорова. Второе – кандидат искусствоведения, театровед, театральный критик, эксперт фестиваля «Золотая маска» Юлия Клейман. В финале – люди, которые не нуждаются в представлении – Лев Додин и Игорь Костолевский.

Спектакль «Братья Карамазовы» МДТ – Театра Европы (режиссер Лев Додин). Фото: mdt-dodin.ru

О КОНСТАНТИНЕ БОГОМОЛОВЕ И ЕГО ПОСТАНОВКАХ ПО ДОСТОЕВСКОМУ

- Не могу сказать, что Достоевского ставят часто, – говорит Мария Ревякина. – Но какие-то обращения к нему отдельных режиссеров регулярны. Вот Костя Богомолов. Он поставил «Карамазовых» на сцене МХАТа, «Бесов» в Театре на Малой Бронной, где он худрук. Сейчас – «Преступление и наказание». Еще был его спектакль «Мышкин» в Ленкоме. Они все очень разноплановые. Костя – филолог по образованию. Его интересует не только текст, но и вот это сложнейшее мировоззрение. Он сам вплетает в канву любого спектакля очень много современных текстов, многое меняет. Видимо, то же самое подталкивает к этому шагу и других режиссеров. Например, «Идиот» в театре «Старый дом» Новосибирска, который сейчас был номинирован на «Золотую маску». Очень много Андрей Прикотенко (режиссер этого спектакля. – Прим.авт.) сделал с современными текстами. И это очень неожиданно, но очень интересно. Спектакль идет 4 часа, но ты даже не замечаешь этого времени. Просто разговор идет о самих нас, о наших современниках. Это чрезвычайно привлекательно.

Спектакль «Преступление и наказание». постановка Константина Богомолова в театре «Приют комедианта». Фото: pkteatr.ru

- Думаю, у Льва Абрамовича все по-другому, – продолжает Мария Ревякина. – Он, как всегда, тщательно исследует все-таки природу человека. По его словам, Достоевский сам блуждает по человеку – то в восторге, то в ужасе от его взлетов и падений.

Обращение Театра наций к «Страстям по Фоме», это ставил режиссер Евгений Марчелли, который у вас здесь когда-то работал, взято было по просьбе Евгения Миронова. Такая не самая трагическая повесть Достоевского. Но это все равно история о маленьком человеке, который принимает очень странные решения и все время рефлексирует, не может решиться на что-либо.

Спектакль «Страсти по Фоме». Постановка Евгения Марчелли в Театре Наций. Фото: theatreofnations.ru

Спектакль «Страсти по Фоме». Постановка Евгения Марчелли в Театре Наций. Фото: vk.com/omskdrama

«ТРАНСЛИРОВАЛИ СПЕКТАКЛИ В КИНОТЕАТРАХ – БИТКОВЫЕ ЗАЛЫ»

- Мы уже лет 6 занимаемся такими проектами, – объяснила Мария Ревякина. – И начали с проекта «Золотая маска в кино». Мы убедили Министерство культуры, что какие-то выдающиеся спектакли, лауреаты или номинанты «Золотой маски», которые мы показываем на фестивале, хорошо бы, чтобы видели в регионах. Мы сделали это в full connection – с теми кинотеатрами, у которых есть принятие прямого сигнала. Идет трансляция со спектакля сразу в кинотеатры, в том числе в Москве и Петербурге. Это были битковые залы, потому что люди в столице не могут попасть на спектакли Театра наций, МХАТа, Театра Фоменко.

По словам Марии Ревякиной, чтобы получилась полноценно снятая история, запись драматического спектакля ведется с 4-5 камер, музыкального – с 8. При этом все курирует режиссер спектакля, либо хореограф. Должны быть хорошая техника, хороший сигнал и очень хорошая команда. Это дорого. Снять один спектакль обходится от 2 до 3 млн рублей. Кроме того, нужно очистить авторские права. Не все режиссеры или хореографы, особенно иностранные, на это готовы. Они отказываются, либо они запрашивают большие суммы, которые тоже приходится искать. Но результат того стоит.

«МЫ УХОДИМ В СОВЕРШЕННО ДРУГУЮ СТРАНУ, ГДЕ ТОЖЕ БУДЕТ ДОСТОЕВСКИЙ, НО В ИНОМ ФОРМАТЕ»

- То же самое «Золотая маска» онлайн, – продолжает Мария Ревякна. – Кто сейчас смотрит телевизор? Практически никто. Молодежь смотрит ютьюбы, социальные сети, лендинги. Мы прекрасно понимаем, что уходим в совершенно другую страну, в которой тоже будет Достоевский, но, наверное, в другом формате. И мы должны это готовить – так или иначе. Другое дело, что съемка должна быть очень профессиональной. А не просто снято двумя камерами – тогда это отбивает охоту смотреть напрочь. Это важный вопрос. И мы как театральное сообщество, не снимая с повестки живой театр, должны заниматься и этим.

Вот нет спектакля «Кроткая», который ставил Додин. С невероятным актером Борисовым, который летал по этой маленькой комнате и тысячный зал МХАТа рыдал. Для меня, студентки, было невероятно. Я смотрела спектакля три – все три ревела. Но записи нет, даже любительской. Это надо сохранять. И это элемент приобщения. Иногда действительно легче пойти в кинотеатр или посмотреть спектакль онлайн.

О ДОРОГИХ БИЛЕТАХ НА «ЗОЛОТУЮ МАСКУ»

Журналисты также передали пожелания омских театралов сделать билеты на долгожданный для многих фестиваль хоть немного дешевле. И поинтересовались, почему такая высокая цена.

- Зритель, который ходит к нам в театр, платежеспособен, – считает директор драмтеатра Виктор Лапухин. – Цена на фестиваль «Золотая маска» начинается от минимальной до самой высокой. Самая высокая – только на отдельные спектакли – всего пять тысяч рублей. В нашем городе работает концертная организация, 10 театров. Опыта у нас много, когда, скажем, по 15 тысяч рублей покупают билеты на классическую музыку Спивакова, Гергиева и так далее. Продаем билеты по 7,5 тысяч рублей спектакль с Надеждой Бабкиной по Шукшину, и зритель идет. Мы начинаем делать (в обычном, не фестивальном репертуаре. – Прим. авт.) спектакли месяца со 30% скидки. Зритель сидит и ждет, когда же мы продадим спектакль за 100 рублей. Мы этого не делаем. Хотя есть такие примеры в Питере. Но там клуб любителей театра, скажем, в том же БДТ. Это было еще при Товстоногове и сейчас продолжается. Люди старшего поколения записываются в очередь, и перед спектаклем покупают билеты по минимальной цене. Мы готовы на это пойти, но тогда мы совсем ничего не заработаем.

- У меня есть предложение сразу, – вступила в разговор Мария Ревякина. – Предлагаю собрать спонсоров, и на следующий фестиваль сделать так, чтобы дали достаточное количество средств, которые покроют ваши убытки, аренду. Тогда вы можете устанавливать цены на билеты очень низкие. Мы, «Золотая маска», не получаем никаких доходов никогда. Отдаем на откуп региону, который сам должен устанавливать цены.

«ПЕРЕКУПЩИКИ ПРОДАЮТ БИЛЕТЫ ПО 50-60 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ»

При этом Мария Ревякина, которая также руководит ведущим московским театром, согласилась с Виктором Лапухиным – в Омске даже на фестивале стоимость билетов на спектакле в разы меньше, чем в Москве:

- В Театре наций мы устанавливаем цены на билеты в зависимости от спроса. Например, максимальная стоимость билета на спектакль «Горбачев» 15 тысяч рублей. Это дорого. Хотя на сцене у нас всего два актера, не 35. Но дело в том, что в Москве проблема с перекупщиками. Если вы начнете искать билеты на спектакль «Горбачев», у вас вначале выплывет сайт, точно такой же, как наш. И там будет написано: «50 тысяч, 60 тысяч». Можете себе представить? И кто-то покупает такие билеты. Мы готовы и за пять продавать, но мы не хотим, чтобы на нас зарабатывали. Мы боремся вместе с перекупщиками вместе со Следственным комитетом. Пока проблему решить нереально.

О ПОДДЕРЖКЕ, БЕЗ КОТОРОЙ ПРОВЕДЕНИЕ ФЕСТИВАЛЯ БЫЛО БЫ НЕВОЗМОЖНО

Организаторы «Золотой маски» подчеркнули: привезти такой большой пул спектаклей помогли Министерство культуры РФ, фонд Президентских грантов, Благотворительный Фонд Михаила Прохорова, который давно поддерживает все наши региональные проекты. А также – генеральный партнер фестиваля на протяжении последних 19 лет Сбербанк. При этом последний впервые поддерживает фестиваль в регионе. Программа, вероятно, распространится на всю страну. Но начало положено в Омске. Рассказывают, что решение было принято после просмотра спектакля драмтеатра.

Также представитель Сбербанка Сергей Коновалов рассказал, что во время пандемии, когда театры вынуждены были закрыться, они предоставили для фестивалей платформу «Искусство онлайн». Идея оказалась очень востребованной. Например, у спектаклей «Золотой маски» на «Рамблере» было более 500 тысяч просмотров. Кроме того, спектакли фестиваля этого года будут доступны на ресурсе «Око». Высказался и глава региона, который является председателем Попечительского совета Омского драмтеатра.

- Для нас большое событие принимать фестиваль на омской земле, – отметил губернатор Александр Бурков. – 11 дней мы будем получать хорошее настроение от тех спектаклей, которые представлены на трех сценах наших именитых театров. Омичи смогут встретиться с любимыми артистами. После пандемийного года это действительно большой театральный праздник. С «Золотой маской» у нас большая история взаимоотношений – с 2005 года. И что символично в этом году фестиваль посвящен Федору Михайловичу Достоевскому, писателю, который много говорил о человеке, и его герои интересны современным зрителям.