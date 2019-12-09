У скульптуры Дон Кихота рядом с ТЮЗом хотят поставить Санчо Панса и ослика

Омский скульптор Александр Капралов уже долгое время живет мечтой привести своего знаменитого Дон Кихота возле ТЮЗа в тот вид, который изначально проектировался при его создании. Но тогда, 20 лет назад, оформить его так, как хотелось, просто не было возможности – закончились деньги. Спустя время у автора появились новые идеи.

– Сейчас началась реконструкция здания самого театра, хорошо было бы реконструировать и площадь перед ним, - делится соображениями Александр Николаевич. – Пока на то, что есть, уже больно смотреть. Во-первых, за годы детали скульптуры были утеряны. Дон Кихот лишился части волос и бороды. Кроме того, я бы хотел нарастить мускулатуру коню, на котором он сидит. Во-вторых, хочется реализовать ту композицию, которая – задумывалась изначально. Рядом нужно поставить Санчо Панса с осликом. На последнего, кстати, можно сажать детей для фото. Сейчас им приходится забираться на коня. Тогда бы все приобрело законченный вид.

По словам архитектора, почти всегда он сталкивается с одной и той же проблемой. Воплощение планов нередко мешают краеведы.

– В Омске много проектов разных памятников появляется, но обязательно находятся некие краеведы, считающие, что надо все запретить. Но в свое время и у Эйфелевой башни было много противников. Я считаю, надо устанавливать много разных скульптур, а время покажет, какие их них «прижились», – рассказывает автор работы. – Кроме того, власть в регионе меняется, все вроде бы интересно, но пока меня только кормят обещаниями, а ходить по инстанциям мне неловко.

Основная проблема упирается в финансирование. По оценкам Александра Капралова, все работы обойдутся примерно в 3 млн рублей. Из этой суммы половина – стоимость материалов, остальные деньги – оплата примерно года работы самого автора и еще нескольких человек. Необходимо получить и разрешение на то, чтобы срезать существующую скульптуру и увезти в мастерскую.

– Сейчас вообще не понятно, кому скульптура принадлежит. Вот, например, недавно совершенно случайно выяснилось, что другая моя работа – Достоевский («Крест несущий». – Прим. авт.) – по документам даже не числится за городом. Видимо, в мэрии просто забыли взять его на баланс. И узнал я об этом от следователя. Памятник разрисовали вандалы, и оказалось, что единственный, кто за него несет ответственность – это я!

– То есть, ситуация, когда мэрия чуть не потеряла «Любочку» из-за потерянных на нее документов, может повториться и чисто теоретически права на скульптуру может приобрести кто угодно?

– В истории с Любочкой я вообще не понимаю этих людей. Зачем брать деньги за фото с произведением искусства. Мне кажется, я бы доплачивал даже людям за то, что они снимаются на фоне моих работ. (Смеется) А вообще первая моя скульптура в Омске появилась еще в 1999 году возле одного их банков в центре города. Эта колонна с всадником до сих пор стоит на этом месте. Потом в течение следующего года установили все мои работы. И все – следующие 20 лет затишье. А в то время Омск был вообще первым за Уралом, где появились такие «живые» городские скульптуры. К нам даже журналисты из соседних регионов приезжали, написать про них.

ОФИЦИАЛЬНО

«Проект Александра Капралова, безусловно, хороший, но требующий проработки вопроса финансирования»

Пресс-секретарь министерства культуры Омской области Светлана САЛИКОВА:

– 3 млн – это большие деньги. У нас во столько обходится ремонт целого ДК, – рассказала пресс-секретарь областного минкультуры Светлана Саликова. – Реконструкция здания ТЮЗа действительно запланирована, и работы на площади перед ним входят в проект реконструкции. Проект Александра Капралова, безусловно, хороший, но требующий проработки вопроса финансирования.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Врачей заставляют скидываться на памятник медикам

К 9 мая в Омске может появиться памятник медикам, работавшим в тылу во время Великой Отечественной войны. По замыслу автора, скульптора Виталия Шевченко, бронзовый памятник высоток 4 метра будет изображать хирурга и медсестру, склонившихся над раненым бойцом. По предварительным данным, обойдется работа в 8 млн рублей. Но в этом и кроется загвоздка. Сотрудники сразу нескольких омских больниц пожаловались, что с их зарплаты собираются вычесть от 250 до 500 рублей на реализацию проекта. Позже появился документ, в котором значится, что такое распоряжение дал глава областного минздрава Дмитрий Вьюшков. В ведомстве ответили, что сборы добровольные. Но врачи рассказали о своей версии происходящего. По их словам, в случае отказа от «пожертвования», им грозят срезать надбавки к зарплате, которые составляют существенную ее часть.

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