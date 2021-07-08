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Общество8 июля 2021 14:51

Руководителям омских предприятий разрешили отстранять от работы непривитых сотрудников

Напомним, в регионе издано постановление об обязательной вакцинации от коронавируса
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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За добровольный отказ от вакцинации сотрудников грозят отстранить от работы.

За добровольный отказ от вакцинации сотрудников грозят отстранить от работы.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В понедельник, 5 июля, стало известно об обязательной вакцинации для жителей Омской области. Согласно постановлению, подписанному главным санврачом региона Александром Кригой, вакцинированы должны быть не менее 60% сотрудников практически всех омских предприятий. По мнению специалистов, это поможет сформировать коллективный иммунитет и остановить дальнейшее распространение инфекции.

В связи с этим у омичей возникло множество вопросов. Часть из них пресс-службе областного Управления Роспотребнадзора, в том числе передала и «Комсомольская правда в Омске». Сегодня ведомство опубликовало разъяснения. С их полным текстом можно ознакомиться здесь.

Сообщается, что в 60% граждан, указанных в постановлении № 65 от 04.07.2021 г. «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям», включаются и те, у кого есть медотводы. Впрочем, в ведомстве рекомендуют не останавливаться на этой планке и вакцинировать большее число работников.

Справки о проведенной вакцинации необходимо предоставлять не своему руководителю, а врачу прививочного пункта.

Бланк добровольного отказа от вакцинации можно получить также у врача. Однако руководители вправе отстранить таких сотрудников от работы. При этом отстраненные все равно не включаются в необходимые 60% вакцинированных.

Сообщается, что прививка не исключает возможности заражения коронавирусом, поэтому руководителям предприятий рекомендовано по-прежнему проводить тестирование сотрудников раз в месяц.

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А В ЭТО ВРЕМЯ:

Омский Роспотребнадзор ввел обязательную вакцинацию от коронавируса: Кому придется ставить прививки

– Руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Омской области, [...] организовать в срок до 31.07.2021 года проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 26.08.2021 – вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции. (Далее...)

КСТАТИ:

Обязательная вакцинация в Омске: где можно сделать прививку от коронавируса

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