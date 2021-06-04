На напавшего на журналистов родственника омского «порно-депутата» завели уголовное дело

Родные набросились на репортеров с кулаками. Фото: НТВ

Еще одно уголовное дело завели после истории в омском селе, где депутат и его 23-летняя жена снимали интим-видео с двумя школьницами. За съемки пара платила девочками по три тысячи. Ролики они потом продавали через соцсети. Супруга народного избранника находится под домашним арестом, а самого депутата все-таки отправили в СИЗО.

Нажили сами себе проблем и родные депутат. Они набросились на журналистов НТВ, которые приехали в село снимать сюжет о дикой истории с порно и школьницами. Но разговор с близкими подозреваемых как-то сразу не заладился. В итоге родные депутата бросились с кулаками на журналистов. На самого прыткого и задиристого завели уголовное дело.

- 28 мая около 19 часов в с. Покровка ранее судимый 32-летний мужчина с целью воспрепятствования проведению видеосъемки со стороны корреспондентов телеканала ударил оператора. Последний упал, а находившаяся у него в руках видеокамеры была повреждена, - рассказали подробности в омском следкоме.

На омича завели уголовное дело по статьей "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов". Он находится под подпиской о невыезде.