Из омского минздрава уволили Виктора Бабикова, фигурировавшего в деле Солдатовой

Чиновника уволили 31 мая. Фото: mrtexpert.ru

Сегодня стало известно, что накануне в омском минздраве произошла довольно крупная отставка. Уволили руководителя Дирекции по обслуживанию государственной системы здравоохранения Омской области Виктора Бабикова. Инициатором увольнения стало именно министерство.

- Трудовой договор с Виктором Бабиковым был расторгнут по инициативе работодателя в связи со срывом сроков поставки оборудования по нацпроектам, - прокомментировали в ведомстве.

Сам Виктор считает, что просто выполнял свою работу, а конфликт произошел из-за аппарата МРТ, который он отказался принимать.

- Я связываю это с одним из контрактов Дирекции здравоохранения, по которому я отказался принимать оборудование: магнитно-резонансный томограф, поставщик «ВКМТ», сумма 98 миллионов рублей. Один из параметров не соответствовал техническому заданию, - поделился бывший чиновник с изданием НГС55.

Имя Виктора Бабикова общественность узнала после возбуждения уголовного дела на бывшего министра здравоохранения Омской области Ирину Солдатову. Ее подозревают в хищении около 100 миллионов на госзакупках медицинского оборудования во время бушевавшего коронавируса. Под подозрением тогда оказался и Виктор Бабиков, как главный по поставкам в министерстве. Сейчас расследование по делу Ирины Солдатовой продолжается, ее объявили в международный розыск. Напомним, как только ей предъявили обвинения, выяснилось, что бывшая чиновница находится в своей квартире в Арабских Эмиратах и возвращаться не планирует.