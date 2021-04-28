«Казахстан не подтверждает аварию»: Александр Бурков – о попадании ртути в Иртыш

Экологи и жители обеспокоены участившимися случаями загрязнения Иртыша. ФОТО: Аэрокадр. vk.com/aerokadr

Напомним, о надвигающейся на Омск экологической катастрофе заговорили в конце марта, когда в пробах воды их Иртыша обнаружили превышение предельно допустимого содержания ртути в 19 раз. Предполагалось, что опасное вещество попало в реку после аварии на одном из промышленных предприятий Казахстана.

Подробнее об этом мы писали здесь.

Во время пресс-конференции губернатор Омской области Александр Бурков прокомментировал эту ситуацию.

- Исследования будет проводить Росгидромет, – пояснил глава региона. – Лед сошел, они начинают новую серию заборов проб на границе с Казахстаном и в черте города. Казахстанская сторона уведомлена об этом. Это уже межгосударственная тема, она непростая. Но сегодня пока Казахстан не подтверждает наличие аварийной ситуации на своем «Химпроме».