«Сегодня опасности для реки нет»: Глава омского минприроды высказался о загрязнении Иртыша ртутью

Экологи и жители обеспокоены участившимися случаями загрязнения Иртыша. ФОТО: Аэрокадр. vk.com/aerokadr

Вновь заговорили о состоянии воды в Иртыше омские экологи и общественники. На этот раз речь идет не о банальном споре, насколько чистая у нас река. Идут обсуждения в разрезе грозящей Омску экологической катастрофе. А все после нескольких сообщений Обь-Иртышского управления гидрометеоцентра, которое поделилось результатами замеров воды в реке. Сначала незначительное содержание ртути обнаружили 29 января. А 15 февраля чуть ниже поселка Береговой в воде найдут пятикратное превышение по этому металлу. В марте содержание ртути в Иртыше в районе поселка Черлак превышало норму уже в 19 раз!

В региональном правительстве и минприроды на явную проблему почему-то вообще никак не отреагировали. Официальных комментариев от власти после всех этих явно тревожных сигналов не последовало. Зато успокоить жителей постарались в «ОмскВодоканале», специалисты которого высказались о качестве питьевой воды в городе (подробнее см. «Официально»).

У экологов же своя версия появления ртутных выбросов в реке Иртыш. Они подозревают казахстанское предприятие советского периода «Химпром» (ныне «Каустик») в городе Павлодар. По оценкам казахских общественников и экологов в грунт от деятельности этого предприятие ушло около 1000 тонн ртути. В 5 километрах от него находится озеро Былкылдак. И есть опасения, что через него и грунтовые воды ртуть могла попасть в Иртыш.

«Комсомолка» дозвонилась до министра экологии. Илья Лобов прокомментировал для нас ситуацию с участившимися случаями загрязнения Иртыша ртутью.

- На днях прошло заседание комиссии по трасграничному использованию реки Иртыш под председательством Нижне-Обского бассейного управления. На нем выступала представитель гидрометеоцентра Казахстана. В своем заявлении она сказала, что превышений ртути на территории Казахстана не выявлено. Работы по мониторингу саркофага после предприятия «Химпром» и поддержанию береговой линии продолжаются.

- А почему наше минприроды никак не комментировало случаи загрязнения Иртыша ртутью и итоги этого достаточно важного совещания?

- Река находится на территории трех государств. Это вопрос не субъектового, областного уровня, а межгосударственного. Ясно, что вопрос безопасности жителей Омска у нас стоит в приоритете, но здесь обсуждается ситуация с безопасностью всей реки в целом. Но необходимо отметить, что регулярно ведется мониторинг состояние воды в Иртыше на верхнем и нижнем участке реки. Обо всех превышениях в границах города Омска вы знаете не хуже меня. Сегодня опасности для реки нет. То, что поймали на границе с Казахстаном, с этим нужно разбираться. Причем, я уверен, с привлечением России и Казахстана.

- Что планируется делать?

- Мы собираемся отбирать грунт. Но сделать это можно только после схода льда. Берем грунт в нескольких местах и посмотрим его состояние. Будем проводить и совместные замеры, если казахская сторона согласится.

- Совещание по трасграничному использованию Иртыша было плановым или вызвано случаями загрязнения реки ртутью?

- Оно ежегодное, проводится раз в полгода. Комиссия действует постоянно. Там обсуждаются разные вопросы.

- Замеры и исследования – дело не быстрое. Что нам делать, если в ближайшие недели ртуть в воде найдут снова?

- Роспотребнадзор отслеживает чистоту в заборах воды. Если гигиенические нормы по содержанию ртути будут превышены в питьевой воде, забор воды и подача воды должны быть остановлены. Я думаю… я не уверен в регламенте, как это должно быть… лучше уточнить у «Водоканала». Но Роспотребнадзор ограничит забор воды из Иртыша.

- И всему городу перекроют вентиль подачи питьевой воды?

- Ну, там насос, наверное, остановят.

- И миллионный город остается без воды.

- Да, видимо, там будет осуществляться в таком случае подвоз воды населению как в случаях ЧС. Но это мое предположение, не совсем моя сфера работы как должностного лица.

- Вы сказали, что омское минприроды молчало после обнаружения ртути, потому что вопрос межгосударственного уровня. Но разве жители не имеют право знать хотя бы то, что состоялось это совещание и что проблема властями вообще обсуждается и какие-то шаги… контроль предпринимаются? Основания ведь переживать есть.

- Учтем.

ОФИЦИАЛЬНО

«Пробы воды анализируются ежечасно»

Руководитель лабораторного центра «Росводоканал Омск» Наталья МООР:

- Омичи могут не волноваться за качество питьевой воды. При поступлении любой информации об обнаружении ртути или других вредных веществ на предприятии усиливается контроль за качеством как речной, так и питьевой воды. Пробы воды анализируются ежечасно в круглосуточном режиме. Для обнаружения ртути в воде лабораторный центр использует два прибора. Первый - атомно-эмиссионный спектрометр, который позволяет определить все металлы в воде, в том числе ртуть. Длительность анализа на атомно-эмиссионном спектрометре составляет 4-5 часов. Второй прибор – это анализатор ртути РА-915М «Люмекс». Анализатор обнаруживает ртуть в питьевой и речной водах. Прибор высокочувствительный и зафиксирует металл при содержании всего 0,01 мкг/л. […] В ежедневном режиме речная вода исследуется методом биотестирования для определения токсичности с использованием чувствительных тест-объектов (инфузории-туфельки), которые отреагируют на любое малейшее загрязнение речной воды.