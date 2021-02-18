В Иртыше нашли ртуть, превышающую норму в 4 раза

Вещество обнаружили в разных районах Омска. Фото: ВКонтакте

Тревожные результаты исследований опубликовал Обь-Иртышский гидрометцентр. Ведомство проверяло воду Иртыша и сделало химический анализ воды. Ничего хорошего там обнаружено не было. В реке нашли следы ртути. Причем норма по содержанию этого ядовитого металла была превышена в 3-4 раза. Интересно, что опасное вещество найдено в самых разных частях города. Ртуть нашли в поселке Береговой и микрорайоне Нижняя Станица в Ленинском округе.

В Иртыше концентрация загрязнения составила 0,032 и 0,041 мкг/л при норме по содержанию ртути в 0,01 мкг/л. Замеры Обь-Иртышский гидрометцентр делал еще 15 февраля. Они уже встревожили омских экоактивистов. С чем связано превышение этого тяжелого металла и что стало источником - не поясняется. Добавим, что подобное загрязнение в реке фиксируют не первый раз.