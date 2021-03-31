По Иртышу с Казахстана надвигаются выбросы ртути. Что будет с питьевой водой в Омске

Жители боятся за качество питьевой воды. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Росприроднадзоре по Сибири сообщили о том, что в реке Иртыш обнаружили следы ртути. Содержание ядовитого металла превышает норму в несколько раз. Предварительно, ртуть надвигается на Омск от границы с Казахстаном.

Добавим, что загрязнение Иртыша ртутью фиксируется уже не в первый раз. Например, 15 февраля содержание металла в реке превышало норму в 4 раза в районе Черлака. Сейчас же норма превышена, как сообщает ТАСС, в 19 раз.

Некоторые омичи в соцсетях всерьез переживают за качество питьевой воды. В "Росводоканал Омск" жителей успокаивают. Сейчас контроль за чистотой воды компания усилила.

- Омичи могут не волноваться за качество питьевой воды. При поступлении любой информации об обнаружении ртути или других вредных веществ - на предприятии усиливается контроль за качеством как речной, так и питьевой воды. Пробы воды анализируются ежечасно в круглосуточном режиме, - сказала руководитель лабораторного центра «Росводоканал Омск» Наталья Моор.

Как рассказали в компании, для обнаружения ртути в воде лабораторный центр использует два прибора. Первый - атомно-эмиссионный спектрометр, который позволяет определить все металлы, содержащиеся в воде, в том числе ртуть.

- Второй прибор – это анализатор ртути РА-915М «Люмекс». Анализатор обнаруживает ртуть в питьевой и речной водах. Прибор высокочувствительный и зафиксирует металл при содержании всего 0,01 мкг/л., - уточнили в «Росводоканал Омск».