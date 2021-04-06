«От экологической катастрофы до сброшенных ламп в воду»: Версии экспертов, как ртуть попала в Иртыш

В марте содержание ртути в Иртыше в районе поселка Черлак превышало норму в 19 раз! ФОТО: Аэрокадр Фото: ВКонтакте

Вновь заговорили о состоянии воды в Иртыше омские экологи и общественники. На этот раз речь идет не о банальном споре, насколько чистая у нас река. Идут обсуждения в разрезе грозящей Омску экологической катастрофе. А все после нескольких сообщений Обь-Иртышского управления гидрометеоцентра, которое поделилось результатами замеров воды в реке. Сначала незначительное содержание ртути обнаружили 29 января. А 15 февраля чуть ниже поселка Береговой в воде найдут пятикратное превышение по этому металлу. В марте содержание ртути в Иртыше в районе поселка Черлак превышало норму уже в 19 раз!

ЛУЖИ ИЗ РТУТИ

В региональном правительстве и минприроды на явную проблему почему-то вообще никак не отреагировали. Официальных комментариев от власти после всех этих явно тревожных сигналов не последовало. И это добавило омичам еще больше беспокойство. Зато успокоить жителей постарались в «ОмскВодоканале», специалисты которого высказались о качестве питьевой воды в городе (подробнее см. «Официально»).

У экологов же своя версия появления ртутных выбросов в реке Иртыш. Они подозревают казахстанское предприятие «Химпром» (ныне «Каустик») в Павлодаре. И это очень давняя история. В советские годы завод занимался производстве каустической соды с использованием ртутных катодов. Все отходы уходили в почву под один из корпусов предприятия – тонны ядовитого металла. Рядом было даже настоящее ртутное озеро. А в 5-7 километрах от этого места находится Иртыш. Экологи предполагают, что через грунт эти отходы могли попасть в реку - а по ней из Казахстана в Омск. В Павлодаре, кстати, из-за загрязнения почвы ртутью в 1998 году даже объявляли режим ЧС. От Омска до Павлодара на машине каких-то 5 часов езды.

- Данные об объемах загрязнения разные – до 1000 тонн доходили расчеты. Грунт пропитан ртутью. Местные говорят, что ее там накопилось в какой-то момент столько, что стояли лужи ртути. Ее убрали, но почва осталась. Предполагается, что по грунтовым водам все это могло попасть в реку, - говорит омский эколог Сергей Костарев.

ПОЗИЦИЯ «АВОСЬ ПРОНЕСЕТ»?

В начале нулевых он работал заместителем главы федеральной службы Госкомэкология. Из нее позже образуется Росприроднадзор. По словам Костарева, уже тогда на заседаниях неоднократно поднималась тема павлодарского загрязнения. И некоторые экологи даже подсчитали, что накопленные отходы двигаются под землей в сторону реки со скоростью 50 метров в год.

- Иностранная компания в нулевые делала расчеты на перспективу этих отходов до 2030 года. Что будет дальше с этими накоплениями. По их прикидкам ртуть к этому году должна была дойти до Омска. Кампания в обществе тогда была громкая. Появилось даже движение в защиту города от ртутной угрозы из Казахстана, - вспоминает эколог Костарев. - И была принята обоюдная программа Казахстаном и тогдашним губернатором Полежаевым, чтобы предотвратить распространение ртути в сторону Иртыша. Первый этап предполагал строительство стены с ямой в грунте шириной несколько сотен метров и глубиной в 20 метров. В нее примерно в 2004 году залили специальную глину, которая должна была остановить ртуть. На следующем этапе казахи обязались выкопать зараженный грунт и обработать его на специальных установках. Это несложно, но очень дорого.

- Как понимаю, этого никто не делал.

- Совершенно верно. Первым этапом все и закончилось. Потом проблема стала забываться. Периодически ртутное загрязнение обсуждалось в 2010 и 2018 году. Но потом все затихло. Не утверждаю, что в Иртыше именно ртуть из Павлодара. Но откуда же она взялась? Риск очень высокий, что идет она из Казахстана. По-хорошему сейчас международными силами нужно мониторить всю акваторию Иртыша.

«ЗАЯВИТЬ, ЧТО СОСЕДИ ТРАВЯТ – НАС МЕЖДУНАРОДНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»

- То есть это вопрос международного уровня? Но почему в Омске не поднимают проблему и не бьют в набат? – уточняю у эколога.

- Да, потому что трансграничные реки регулируются международным правом. Я понимаю: это вещество первого класса опасности. Заявить, что соседняя страна травит нас ртутью – это очень большая международная ответственность. Думаю, что в Омске просто не решились заявлять об этом. А, может, быть министр природных ресурсов региона Лобов и бьет в набат. Просто мы об этом как обычно не знаем. Но пока ощущение, что у ведомства позиция «авось пронесет».

- Для нас главная угроза – потеря источника питьевой воды. Верно?

- Если ртуть появится в месте забора, то «Водоканал», как я понимаю, не сможет ее обеззаразить. По нормам Роспотребнадзора они перекроют вентиль, и мы останемся без питьевой воды. А альтернативного источника в виде подземных вод Омск не имеет. Мы говорим об этом последние 10 лет. Иртыш – наш единственный источник.

- Что нас ждет дальше?

- Думаю, загрязнения будут появляться и дальше. Ведь так было уже в 2020 году, и в этом. Насколько часто и в каких объемах – вопрос открытый. И насколько их будут показывать общественности. Не думаю, что людей станут держать в неведении. Там наверху понимают угрозу. Не склонен драматизировать ситуацию, но риски очень высокие, - говорит Сергей Костарев.

«ЭТО ВСЕ ПРЕДВЫБОРНЫЕ КАМПАНИИ – ЗАПУГИВАЮТ ЛЮДЕЙ»

Член президиума омского отделения Русского географического общества, председатель Совета при региональном Минприроды, эколог Анатолий Соловьев скептически относится к версии о казахстанской угрозе. По его мнению, январские, февральские и мартовское загрязнения Иртыша – «случайность».

- Я пробыл два года на «Химпроме». Не надо драматизировать и пугать людей. Это точно не ртуть с «Химпрома».

- Откуда же она тогда в реке?

- Если вы в квартире градусник разобьете или соседи, у вас покажет превышение ртути, как думаете?

- Скажу так. В этом случае превышение будет не во всем микрорайоне. Надеюсь, вы поняли, к чему я веду.

- В Иртыше выявили случайные измерения.

- В 2020 году тоже? В январе 2021-го? В феврале? В марте? Каждый раз – это случайность?

- А в Павлодаре, сколько измерения показали? У нас есть их результаты замеров за 2018 год – никаких превышений по ртути даже близко нет. Это обычная случайность. Кто-то какие-то лампы дневного света сбросил в реку или другие ртутьсодержащие приборы. У нас же их много. Любой вариант кроме Павлодара. Он исключается на 1000%. И все это разговоры пустопорожние. Мы делали замеры. Знаете, сколько расстояние от «Химпрома» до Иртыша?

- 7 километров.

- Где-то так. Мы делали скважину в этом месте, так там вообще в земле идет уклон в другую сторону. От Иртыша наоборот. У меня есть картинки.

- То есть «Химпром» мы исключаем. И сидим не переживаем?

- На 100%. Никакого отношения к ртути в Иртыше это предприятие не имеет. Я был там десятки раз. Предвыборные кампании все эти запугивания людей.

- Что?

- Я просто уверен в этом.

- Предвыборная кампания? Чья? Кому это выгодно?

- Да никому невыгодно. Просто мы проводили измерения донных отложений лет 10 назад на ртуть и радиацию – от Ачаира до нефтезавода. Ничего не нашли. И вообще ртуть неводорастворимое соединение, которое под землей никуда не двигается.

- Понял вас. Спасибо за беседу.

- До свидания. Живите спокойно и красиво. Я вам гарантирую: через 50 лет все будет то же самое. Ничего не случится.

- Договорились.

ОФИЦИАЛЬНО

«Пробы воды анализируются ежечасно»

Руководитель лабораторного центра «Росводоканал Омск» Наталья МООР:

- Омичи могут не волноваться за качество питьевой воды. При поступлении любой информации об обнаружении ртути или других вредных веществ на предприятии усиливается контроль за качеством как речной, так и питьевой воды. Пробы воды анализируются ежечасно в круглосуточном режиме. Для обнаружения ртути в воде лабораторный центр использует два прибора. Первый - атомно-эмиссионный спектрометр, который позволяет определить все металлы в воде, в том числе ртуть. Длительность анализа на атомно-эмиссионном спектрометре составляет 4-5 часов. Второй прибор – это анализатор ртути РА-915М «Люмекс». Анализатор обнаруживает ртуть в питьевой и речной водах. Прибор высокочувствительный и зафиксирует металл при содержании всего 0,01 мкг/л. […] В ежедневном режиме речная вода исследуется методом биотестирования для определения токсичности с использованием чувствительных тест-объектов (инфузории-туфельки), которые отреагируют на любое малейшее загрязнение речной воды.

ЗВОНОК МИНИСТРУ ПРИРОДЫ

Глава министерства природных ресурсов и экологии Омской области Илья ЛОБОВ

«Комсомолка» дозвонилась до министра экологии. Илья Лобов прокомментировал для нас ситуацию с участившимися случаями загрязнения Иртыша ртутью.

- На днях прошло заседание комиссии по трасграничному использованию реки Иртыш под председательством Нижне-Обского бассейного управления. На нем выступала представитель гидрометеоцентра Казахстана. В своем заявлении она сказала, что превышений ртути на территории Казахстана не выявлено. Работы по мониторингу саркофага после предприятия «Химпром» и поддержанию береговой линии продолжаются.

- А почему наше минприроды никак не комментировало случаи загрязнения Иртыша ртутью и итоги этого достаточно важного совещания?

- Река находится на территории трех государств. Это вопрос не субъектового, областного уровня, а межгосударственного. Ясно, что вопрос безопасности жителей Омска у нас стоит в приоритете, но здесь обсуждается ситуация с безопасностью всей реки в целом. Но необходимо отметить, что регулярно ведется мониторинг состояние воды в Иртыше на верхнем и нижнем участке реки. Обо всех превышениях в границах города Омска вы знаете не хуже меня. Сегодня опасности для реки нет. То, что поймали на границе с Казахстаном, с этим нужно разбираться. Причем, я уверен, с привлечением России и Казахстана.

- Что планируется делать?

- Мы собираемся отбирать грунт. Но сделать это можно только после схода льда. Берем грунт в нескольких местах и посмотрим его состояние. Будем проводить и совместные замеры, если казахская сторона согласится.

- Совещание по трасграничному использованию Иртыша было плановым или вызвано случаями загрязнения реки ртутью?

- Оно ежегодное, проводится раз в полгода. Комиссия действует постоянно. Там обсуждаются разные вопросы.

- Замеры и исследования – дело не быстрое. Что нам делать, если в ближайшие недели ртуть в воде найдут снова?

- Роспотребнадзор отслеживает чистоту в заборах воды. Если гигиенические нормы по содержанию ртути будут превышены в питьевой воде, забор воды и подача воды должны быть остановлены. Я думаю… я не уверен в регламенте, как это должно быть… лучше уточнить у «Водоканала». Но Роспотребнадзор ограничит забор воды из Иртыша.

- И всему городу перекроют вентиль подачи питьевой воды?

- Ну, там насос, наверное, остановят.

- И миллионный город остается без воды.

- Да, видимо, там будет осуществляться в таком случае подвоз воды населению как в случаях ЧС. Но это мое предположение, не совсем моя сфера работы как должностного лица.

- Вы сказали, что омское минприроды молчало после обнаружения ртути, потому что вопрос межгосударственного уровня. Но разве жители не имеют право знать хотя бы то, что состоялось это совещание и что проблема властями вообще обсуждается и какие-то шаги… контроль предпринимаются? Основания ведь переживать есть.

- Учтем.