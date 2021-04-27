«Нам здесь жизни не дадут»: Омичка, муж-педофил которой совратил ее ребенка, хочет переехать

Все происходило в этом доме в маленьком селе. Фото: Анна МИКУЛА

Напомним, ЧП случилось в отдаленном селе в Омской области. 38-летнего местного жителя, на протяжении трех лет растлевавшего свою приемную дочь, отправили в колонию.

Мать девочки в интервью «Комсомольской правде в Омске» объяснила, что все это время даже не догадывалась, что живет с извращенцем. О том, что Амир (имя изменено) творил с ее маленькой дочкой, она узнала случайно – открыла сообщения, которые педофил слал ребенку. А после расспросов Маша рассказала в деталях, что и как заставлял ее делать «папа».

Суд приговорил Амира к заключению в колонию строгого режима на 15 лет. Однако его жена считает приговор слишком мягким. При поддержке прокуратуры региона она намерена добиваться ужесточения наказания и увеличения срока для бывшего мужа. Женщина опасается, что после освобождения он снова начнет их преследовать.

- Когда все открылось, я сказала мужу: «Уходи, оставь нас в покое. Не трогай больше ребенка!», – вспоминает Катя. – Он отказался. Спал в сенях и на кухне. Я не знала, как от него избавиться. Поэтому пришлось обо всем рассказать в полиции. Сейчас все соседи обо всем знают. Я немного приду в себя, и будем переезжать куда-нибудь. Жизни нам тут все равно не будет. Элементарно дочь в школу не сможет спокойно ходить. Дети сейчас жестокие, им этого не объяснишь. Дочь и так много страдала. Пока она еще не все до конца осознает, но скоро начнется переходный возраст. Она поймет, что с ней делали, и это будет очень тяжело. Я хочу оградить своего ребенка от страданий.

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Едем в отдаленное село в Называевском районе Омской области. Вокруг словно декорации к фильму «Левиафан» или произведениям Эдгара По – безотрадно. Почти повсеместное отсутствие любых видов связи с внешним миром – дорог, интернета. На сотовом ни одного деления. И отзывчивые, добродушные люди, которые бросают все свои дела, чтобы показать «городским» дорогу. Этот контраст – между депрессивностью всего окружающего и добродушием местных жителей – всегда поражает в таких поездках.

В самом селе на один жилой дом, пять заброшенных. Есть целые улицы этих полуразрушенных изб с завалившимися заборами. В центре главное «административное» здание. Там сосредоточено все: сельсовет, полиция, военкомат и почта.

27-летняя Катя (имя изменено) работает на последней начальницей. Ее дом, по местным меркам, самый зажиточный.

- Большой, деревянный – он один такой на всю улицу, сразу видно, не спутаете, – подсказывают сельчане. (Далее...)

Жителя Омской области, три года развращавшего маленькую дочь, отправили в колонию на 15 лет

Только что в Омской области вынесли приговор 38-летнему местному жителю Костину (фамилия изменена), который на протяжении трех лет – с 2017 по 2020 год – развращал маленькую приемную дочь. ЧП случилось в селе Лорис-Меликово в Называевском районе. (Далее...)