Детей омички, совратившей 15-летнего подростка и убитой им, забрали в приемную семью

Павла обвиняют в убийстве женщины, которая родила ему ребенка.

В Тевризском районе будут судить 19-летнего Павла Ч., убившего свою взрослую сожительницу Наталью А. Женщина совратила Пашу, когда ему было 15 лет. В селе Петрово Тевризского района, где разворачивались события, к странной связи зрелой женщины, у которой уже был ребенок, и школьника отнеслись снисходительно.

Павел и Наталья сожительствовали на протяжении пяти лет, за это время у них родилась дочь. Но недавно парень решил расстаться со зрелой любовницей. Та его не отпускала, и Паша в ходе очередного скандала убил Наталью. Это официальная версия обвинения.

Родные парня настаивают на его невиновности – мол, у следствия нет прямых улик, доказывающих причастность Павла к убийству любовницы.

Тем временем двоих детей погибшей женщины, 4-летнего сына и 2-летнюю дочь, уже передали в приемную семью, которая живет в райцентре. Мать Павла рассказала «Комсомольской правде в Омске», что хотела бы забрать младшую девочку. Но для этого необходимо доказать, что это ее родная внучка.

- Я бы с радостью забрала – родная же кровь. У нас нормальная, благополучная семья, – объясняет Татьяна (имя изменено). – Моей младшей дочке три года – ровесница почти – бегали бы по дому вдвоем. Но мне сказали, что по закону я тому ребенку никто. Очень бы хотела, чтобы кто-то помог нам установить факт отцовства Паши. Даже не знаю, куда мне с этим обратиться. А пока детей – старшего сына Натальи и нашу девочку – отдали в приемную семью в Тевризе. Навещать ребенка имеет право только родная бабушка – мать Натальи. Нам запрещено. А ей ребенок не нужен, она пьет постоянно.

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Как стало известно «Комсомолке», местный житель Павел Ч. начал встречаться с Натальей, когда ему было 15 лет. Тот факт, что воздыхатель еще подросток, а у нее самой уже есть маленький ребенок, знойную сельчанку не смущал. 25-летняя женщина сожительствовала с мальчиком пять лет и родила от него ребенка. Но в отдаленном селе к такой странной связи отнеслись снисходительно, и тогда история не получила огласки. (Подробнее...)

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Напомним, 19-летнего жителя села Петрово Павла Ч. обвиняют в жестоком убийстве 30-летней любовницы Натальи, с которой он начал сожительствовать в 15 лет и которая родила ему дочь. Трагедия случилась в ночь на 29 июня. Следствие придерживается версии, что пара отправилась на озеро Черное, там произошел конфликт на почве ревности. Согласно позиции обвинения, Павел схватился за нож и нанес сожительнице около 16 ударов, а потом отправился домой спать. Наутро, когда нашли тело, он признался в убийстве и даже участвовал в следственном эксперименте. А еще через день отказался от первоначальных показаний.

Тем временем, односельчане парня встали на его защиту. Они заверяют: все улики указывают совсем на другого человека, а Паша может отправиться за решетку на долгий срок за преступление, которого не совершал. (Далее...)