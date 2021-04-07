Никто из подрядчиков не берется реконструировать омский ТЮЗ

Омский ТЮЗ закрыли на реконструкцию, но процесс может затянуться. Подрядчика на выполнение работ пока не нашли.

Здание омского ТЮЗа, спроектированное и построенное в 1960-е годы прошлого века, уже давно не соответствует многим современным нормам, в том числе и противопожарным. В 2018 году, сразу после трагедии в кемеровской «Зимней вишне», в Омской области провели массовые проверки в культурных и спортивных учреждениях.

После этого ТЮЗ получал предписание от МЧС и уже тогда едва не был закрыт по решению суда из-за нарушения правил пожарной безопасности. В здании нашли множественные нарушения, которые исправить простым ремонтом невозможно. Например, слишком узкие коридоры возможно расширить только во время полной реконструкции.

В итоге ее решили начать уже в этом году. На все из бюджета планировали потратить 432,5 млн рублей. В проекте, подготовленном компанией «B2 Проект», предусмотрено приведение в порядок фасада здания и прилегающей территории, замена витражной галереи, ремонт внутренних помещений, зрительного зала и сцены, включая машинерию.

Проводить работы планируют в течение трех лет. На этот срок здание закрыли, театр пока базируется на площадке «Дома актера». Но процесс может затянуться, а ТЮЗ – повторить судьбу многострадальной «Галерки», которую реконструировали 13 лет.

Накануне завершился срок подачи заявок, однако никто из подрядчиков так и не заявился. Главное управление контрактной системы Омской области признало торги несостоявшимся. Теперь их будут проводить снова, вероятно, изменив условия и сделав контракт более привлекательным.

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