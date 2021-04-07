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Общество7 апреля 2021 10:37

Никто из подрядчиков не берется реконструировать омский ТЮЗ

На торги не поступило ни одной заявки
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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Омский ТЮЗ закрыли на реконструкцию, но процесс может затянуться. Подрядчика на выполнение работ пока не нашли.

Омский ТЮЗ закрыли на реконструкцию, но процесс может затянуться. Подрядчика на выполнение работ пока не нашли.

Здание омского ТЮЗа, спроектированное и построенное в 1960-е годы прошлого века, уже давно не соответствует многим современным нормам, в том числе и противопожарным. В 2018 году, сразу после трагедии в кемеровской «Зимней вишне», в Омской области провели массовые проверки в культурных и спортивных учреждениях.

После этого ТЮЗ получал предписание от МЧС и уже тогда едва не был закрыт по решению суда из-за нарушения правил пожарной безопасности. В здании нашли множественные нарушения, которые исправить простым ремонтом невозможно. Например, слишком узкие коридоры возможно расширить только во время полной реконструкции.

В итоге ее решили начать уже в этом году. На все из бюджета планировали потратить 432,5 млн рублей. В проекте, подготовленном компанией «B2 Проект», предусмотрено приведение в порядок фасада здания и прилегающей территории, замена витражной галереи, ремонт внутренних помещений, зрительного зала и сцены, включая машинерию.

Проводить работы планируют в течение трех лет. На этот срок здание закрыли, театр пока базируется на площадке «Дома актера». Но процесс может затянуться, а ТЮЗ – повторить судьбу многострадальной «Галерки», которую реконструировали 13 лет.

Накануне завершился срок подачи заявок, однако никто из подрядчиков так и не заявился. Главное управление контрактной системы Омской области признало торги несостоявшимся. Теперь их будут проводить снова, вероятно, изменив условия и сделав контракт более привлекательным.

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