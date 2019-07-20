2019-07-20T10:39:02+03:00
Общество

Омский ТЮЗ приведут в порядок за 200 млн

Капремонт планируют завершить к 2022 году
Анна МИКУЛА
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Фото: omskportal.ruФото: omskportal.ru
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Омский театр юного зрителя ждет капитальный ремонт. ТЮЗ, кстати, уже получал предписание от МЧС и даже чуть не был закрыт по решению суда из-за нарушения правил пожарной безопасности. Дело в том, что здание 1967 года постройки уже не соответствует современным требованиям. Например, после проверки выяснилось, что там слишком узкие коридоры.

Как стало известно, как раз конструктивных изменений ремонт не предполагает, но внешне театр значительно изменится. Сейчас проект работ готовит компания «B2 Проект». В него будут включены прилегающая к ТЮзу территория и театральные технологии.

В планах привести в порядок фасад здания, заменить витражную галерею на современные конструкции, отремонтировать внутренние помещения, зрительный зал и сцену, включая машинерию.

Преобразится и площадь перед театром – она станет удобной, эстетически привлекательной, доступной для маломобильных групп населения. На эти цели омский ТЮЗ сможет получить 200 млн рублей.

– Мы надеемся, что сможем закончить капитальный ремонт к 2022 году, когда театру исполнится 85 лет. Это будет настоящий подарок и для артистов, и для омичей. Театр давно нуждался в капитальном ремонте, и теперь, благодаря федеральной поддержке и национальному проекту, он в буквальном смысле обретет вторую жизнь, – отметил директор театра Михаил Мальцев.

Всего в рамках нацпроекта «Культура» к 2024 году приведут в порядок 40 театров юного зрителя и театров кукол по всей стране.

ИСТОЧНИК KP.RU

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