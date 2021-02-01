На ремонт омского ТЮЗа потратят 467 миллионов

Здание театра закрыли на длительную реконструкцию. Фото: Яндекс.Карты

В Омске окончателно закрывают на реконструкцию Театр юного зрителя. Накануне актеры сыграли прощальный спектакль на этой площадке, теперь вернуться в стены родного театра они смогут только через 3 года, когда полностью закончатся ремонтные работы.

Как уточнили в пресс-службе министерства культуры, во время ремонта, труппа будет выступать в других тетрах города. В марте-апреле спектакли планируют давать на сцене "Дома актера". Первое представление там дадут 12 марта. А весь февраль ТЮЗ будет переезжать. Следить за новостями о спектаклях по-прежнему можно будет на сайте театра.

На капитальный ремонт здания ТЮЗа из федерального и регионального бюджетов планируют выделить 467 миллионов рублей. На реконструкцию уйдет три года, а поиски подрядчика начнут уже в феврале.