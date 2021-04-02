На Зеленом острове в Омске разбирают детские карусели, чтобы поставить колесо обозрения

Новое колесо обозрения появится в Омске на Зеленом острове. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В омском парке «Зеленый остров», судя по всему, начинается первый этап обещанной масштабной реконструкции. Напомним, в общей сложности на работы за несколько лет планируют потратить порядка 7 млрд рублей. В проекте преобразования любимого места отдыха омичей значится колесо обозрения.

Землю под него мэрия будет сдавать предпринимателям в долгосрочную аренду. Чиновники подсчитали, что участок под колесом обозрения на Зеленом острове в Омске будет приносить по 5 млн рублей в год.

1 апреля омичи заметили, как стоявшие в этом месте старые детские карусели «Вихрь» и «Солнышко» уже начали разбирать, чтобы расчистить площадку.

Как рассказал корреспонденту NGS55.RU директор Центра компетенций по вопросам городской среды Алексей Сокин, площадку освобождают под новое колесо обозрения, которое должно появиться в парке в конце этого года. После демонтажа старые аттракционы останутся на балансе парка.

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Уже в этом году в Омске планируют приступить к первому этапу работ на Зеленом острове. Парк, который не видел масштабного ремонта со дня открытия, устарел морально и физически и явно нуждается в преображении. Планы у авторов проекта реконструкции – а его разрабатывают омичи из «Центра компетенций по развитию городской среды» под руководством архитектора Андрея Сергеева – практически наполеоновские. Сбудется ли все намеченное, сейчас зависит исключительно от финансирования. (Подробнее...)