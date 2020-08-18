Омские депутаты обсудили планы по благоустройству Зеленого острова

Фото: Омский горсовет

Во вторник, 18 августа, глава Омского горсовета Владимир Корбут, вице-спикер Виталий Путинцев и депутат Алексей Сокин побывали с рабочей поездкой на Зеленом острове. Они обсудили планы по масштабной реконструкции, которая значительно преобразит парк и займет около четырех лет. По предварительным подсчетам, чтобы превратить это место в современное и комфортное пространство для отдыха горожан, потребуется не менее 450 млн рублей.

– В том, что касается благоустройства общественных пространств в последние годы, мы видим, что наш город преображается, – сказал Владимир Корбут. – Все благодаря тому, что федеральный и областной центры работают совместно и выделяют средства. Сейчас уже нет тех разбитых ухабов на дорогах, которые были еще несколько лет назад. Омск участвует практически во всех национальных проектах. В центре города находится прекрасный Зеленый остров. В парке предстоит очень серьезная работа, нужны большие денежные вливания. Необходимо создать проект, где будут включены различные пространства – где можно прогуляться, просто отдохнуть или поиграть в активные виды спорта. Принято решение – я считаю, оно своевременное – что в этом году будут осуществлены проектно-изыскательские работы более чем на 4 млн рублей с последующим выделением порядка 450 млн рублей на период с 2021 по 2023 годы. Будет благоустроен не только парк, но и прилегающая территория – от микрорайона «Серебряный берег» до набережной Тухачевского. Здесь идет комплексное развитие всей зоны. Это сделает привлекательным наш город.

Фото: Омский горсовет

Главная идея реконструкции – вписать Зеленый остров в общую концепцию единой 15-километровой набережной от речпорта до северного причала в микрорайоне на Андрианова. К реализации этого проекта также приступят в ближайшие годы. Все территории важно благоустраивать, ориентируясь на пожелания горожан, считает один из инициаторов этого проекта депутат Алексей Сокин.

– Федеральные требования и здравый смысл говорили, что с людьми надо посоветоваться. Поэтому мы провели целую серию обсуждений, в которых приняли участие более 200 омичей. Они рассказывали, каким хотят видеть Зеленый остров. Это видение позже представили специалисты проекта «Город решает», выигравшие президентский грант. Оно вошло в проект, который был разработан группой омских архитекторов во главе с Андреем Сергеевым, – рассказал Алексей Сокин. – Они взялись за работу в декабре, и в марте выдали предварительную концепцию. Она прошла согласование с Союзами архитекторов, дизайнеров, художников и строителей Омской области. В апреле ее вынесли на градостроительный совет. Вносились замечания, но генеральная линия концепции была принята. На ее основе разработано техзадание. Через департамент городского хозяйства прошла процедура торгов. Победила омская компания, которая будет заниматься проектно-сметной документацией.

Кроме того, сейчас на месте работает дендролог. Исследования этого специалиста по озеленению также включат в проект. В парке много старых деревьев. Те, которые невозможно будет спасти, снесут, остальные – вылечат. Кроме того, в парке появятся и новые саженцы.

Также будет облагорожена и укреплена береговая линия Иртыша в черте парка. От микрорайона «Серебряный берег» до набережной Тухачевского создадут единое пространство. Там планируют поставить современную уличную мебель – диваны из камня и дерева с Wi-Fi и зарядкой для телефонов. Велосипедную и пешеходную дорожки разведут по разным частям парка, чтобы спортсмены и мамочки с колясками не мешали друг другу.

– Сейчас много говорится о том, чтобы сделать Омск привлекательным для инвесторам, – отметил Владимир Корбут. – Такие проекты работают как раз на это. Если мы покажем предпринимателям, что всерьез занимаемся благоустройством, они присоединятся к проекту. Понятно, что за бюджетный счет мы сможем сделать только основную инфраструктуру – освещение, дорожки, лавочки. Далее, в создании отдельных зон – детской, спортивной, игровой – надеемся, помогут инвесторы.