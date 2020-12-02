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Общество

Участок под колесом обозрения на «Зеленом острове» в Омске будет приносить по 5 миллионов в год

Такую сумму предложил победитель онлайн-аукциона
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Новое колесо обозрения появится в Омске на "Зеленом острове"

Новое колесо обозрения появится в Омске на "Зеленом острове"

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ранее стало известно, что в мэрии планируют сдать в длительную аренду участок в парке "Зеленый остров", чтобы установить на нем колесо обозрения. Для этого объявили аукцион. Власти выдвигали несколько требований к будущему аттракциону, без которых контракт подписывать не стали бы.

Сегодня пресс-службе администрации Омска сообщили, что подвели итоги аукциона. Начальная стоимость аренды составляла 1 252 000 рублей. Участники поднимали ее 106 раз, в итоге победитель заключит контракт аренды за 5 137 589 рублей. Он получит землю в аренду на 10 лет и обязан будет обустроить на ней новое колесо обозрения. За все время арендатор внесет в казну города чуть более 51 миллиона.