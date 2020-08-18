Аэротруба, футкорт, экотропа и уличные диваны с Wi-Fi: появились эскизы нового Зеленого острова в Омске

Фото: КУ Г. Омска «Центр компетенций по развитию городской среды»

Уже в этом году в Омске планируют приступить к первому этапу работ на Зеленом острове. Парк, который не видел масштабного ремонта со дня открытия, устарел морально и физически и явно нуждается в преображении. Планы у авторов проекта реконструкции – а его разрабатывают омичи из «Центра компетенций по развитию городской среды» под руководством архитектора Андрея Сергеева – практически наполеоновские. Сбудется ли все намеченное, сейчас зависит исключительно от финансирования.

По самым скромным подсчетам, только на то, чтобы привести в порядок дорожки, лестницы и озеленить парк, потребуется не менее 450 млн рублей. Впереди также укрепление береговой линии Иртыша и защита от затоплений. Для этого создадут дренажную систему, которая будет отводить всю лишнюю воду в озеро в южной части Зеленого острова.

Фото: КУ Г. Омска «Центр компетенций по развитию городской среды»

Фото: КУ Г. Омска «Центр компетенций по развитию городской среды»

Фото: КУ Г. Омска «Центр компетенций по развитию городской среды»

Авторы проекта при его разработке прислушались к мнению омичей и особенно жителей окрестных домов. Люди просили по возможности сохранить лесной массив парка и использовать натуральные материалы при благоустройстве. Все эти предложения оформили в единую концепцию представители сообщества «Город решает». Позже это видение учли в разработке концепции благоустройства.

– Федеральные требования и здравый смысл говорили, что с людьми надо посоветоваться. Поэтому мы провели целую серию обсуждений, в которых приняли участие более 200 омичей. Они рассказывали, каким хотят видеть Зеленый остров. Это видение позже представили специалисты проекта «Город решает», выигравшие президентский грант. Оно вошло в проект, который был разработан группой омских архитекторов во главе с Андреем Сергеевым, – рассказал Алексей Сокин. – Они взялись за работу в декабре, и в марте выдали предварительную концепцию. Она прошла согласование с Союзами архитекторов, дизайнеров, художников и строителей Омской области. В апреле ее вынесли на градостроительный совет. Вносились замечания, но генеральная линия концепции была принята. На ее основе разработано техзадание. Через департамент городского хозяйства прошла процедура торгов. Победила омская компания, которая будет заниматься проектно-сметной документацией.

Фото: КУ Г. Омска «Центр компетенций по развитию городской среды»

Фото: КУ Г. Омска «Центр компетенций по развитию городской среды»

Фото: КУ Г. Омска «Центр компетенций по развитию городской среды»

Сейчас в парке работает дендролог. Он составит подробный отчет по старым деревьям, которых в парке очень много. Аварийные придется заменить новыми насаждениями. Те, которые еще можно спасти, будут лечить.

Также учтено разработчиками и пожелание омичей оставить в парке уголок нетронутой природы, где можно будет просто отдохнуть. Предусмотрена экотропа с пятью станциями. На одной их них, например, возведут деревянную платформу над водой, где можно будет посидеть в удобных креслах и диванчиках. Планируется, что там даже предусмотрят возможность зарядить гаджеты или бесплатно выйти в интернет. Конечно, город за бюджетные деньги не сможет наполнить все пространства парка такими необычными вещами. Но авторы проекта надеются: когда будет создана основная инфраструктура, подтянутся и инвесторы.

Фото: КУ Г. Омска «Центр компетенций по развитию городской среды»

Фото: КУ Г. Омска «Центр компетенций по развитию городской среды»

Фото: КУ Г. Омска «Центр компетенций по развитию городской среды»

В планах – создание современного фудкорта взамен сомнительного вида забегаловок и киосков, которые сейчас «украшают» парк. Также вместо каруселей 1980-х годов, многие из которых уже закрыты из-за аварийного состояния, здесь установят современные аттракционы. На всем этом смогут зарабатывать предприниматели, которые поучаствуют в благоустройстве.

Парк планируют разделить на несколько тематических пространств, чтобы учесть интересы самых разных людей, в том числе и с ограниченными возможностями. На Зеленом острове появится детская площадка с ракетой, несколько спортивных площадок – даже для игры в городки. Планируется решить давнюю проблему: вело- и пешеходные дорожки разведут по разным частям парка, чтобы мамочки с колясками и велосипедисты не мешали друг другу.

Фото: КУ Г. Омска «Центр компетенций по развитию городской среды»

Фото: КУ Г. Омска «Центр компетенций по развитию городской среды»

Доминантой проекта станет пространство вдоль Иртыша. При этом будет благоустроен не только сам парк, но и прилегающая территория – от микрорайона «Серебряный берег» до набережной Тухачевского. Эту территорию планируют вписать в общую концепцию 15-километровой набережной от речпорта в Ленинском до северного причала в Советском округе. Этот проект, на который потратят более 7 млрд рублей, также начнут воплощать в жизнь в ближайшие годы.

Фото: КУ Г. Омска «Центр компетенций по развитию городской среды»

Фото: КУ Г. Омска «Центр компетенций по развитию городской среды»

Фото: КУ Г. Омска «Центр компетенций по развитию городской среды»

Как будет реализовываться проект

Зеленый остров будут благоустраивать в несколько этапов:

1. Реконструкция пешеходной инфраструктуры и велодорожек.

2. Реконструкция набережной и детской игровой зоны.

3. Реконструкция главной сцены и площади для массовых мероприятий, установка малых архитектурных форм.

4. Строительство фудкорта.