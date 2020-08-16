Появились эскизы будущей 15-километровой набережной в Омске

Фото: «Мой Омск»

Сразу в нескольких омских пабликах в соцсетях появилась эскизы будущей набережной вдоль правого берега Иртыша. Правда, пока на выложенных рисунках мало что можно разобрать. Проекта как такового еще нет. Его планируют создавать, ориентируясь на мнение омичей.

Уже известно о неких 11 пространствах, которые разместят вдоль набережной. На входе с двух сторон обещают сделать парки, в центре – в районе набережной Тухачевского – несколько пристаней. Там же собираются возвести отель. Для этого участок под строительство даже пришлось перевести из рекреационной зоны в деловую.

Фото: «Мой Омск»

Судя по авторству фото, примерные наброски будущей набережной представило архитектурное бюро «Стрелка». К слову, его сотрудники участвовали в создании концепции парка «Зарядье» в центре Москвы, а также разработали стандарт для благоустройства столичных улиц.

Пока известно лишь, что авторы поставили себе амбициозную задачу сделать 15-километровое единое пространство с велодорожками от речного порта в Ленинском округе до северного причала в Советском. А губернатор Бурков и вовсе заверил горожан: набережная станет самой протяженной в Евразии и получится не хуже, чем в Эмиратах.

Фото: «Мой Омск»

Впрочем, омичи, на протяжении трех лет наблюдающие благоустройство куда меньших по размеру общественных территорий, пока в комментариях отзываются об этих грандиозных планах сдержанно.

Известно также, что на проект потратят более 7 млрд рублей, а его реализация начнется не ранее 2022 года и займет не менее пяти лет.