Омская школьница, убившая мать со своим парнем, решила обжаловать приговор

Погибшая воспитывала дочь одна и пыталась дать ей все самое лучшее.

Юная омичка Радмила и приятель Андрей Вегерин подали сразу четыре апелляционных заявления в Омский областной суд – два от адвоката и два от себя самих.

Напомним, они зверски убили 43-летнюю мать школьницы, которая запрещала парочке встречаться. Семейная драма разыгралась в декабре 2019 года в одной из малосемеек по улице Бородина. Там 15-летняя на тот момент школьница Люда (имя изменено) со своим 18-летним бойфрендом Алексеем Ваниным (имя и фамилия изменены) зверски расправилась с ее мамой. Подростки нанесли Елене Романовой около 30 ударов ножом и молотком.

– 19 февраля, истекает срок для представления возражений по наиболее поздно поданным жалобам от защитников. Если они не поступят, то вскоре материалы дела передадут в вышестоящую инстанцию, – сообщает «Новый Омск». – Стоит отметить, что среди поданных апелляций нет представлений от прокурора. Прокурор Марат Абайдулин после вынесения приговора сообщал, что оценка законности будет дана после поступления приговора в прокуратуру области.

Напомним, Радмилу приговорили к 9 годам и 4 месяцам лишения свободы, а Андрея Вегерина – к 15 годам.

В ТЕМУ

В Омске 15-летняя отличница с любовником зверски убила мать, мешавшую им встречаться

В тот страшный вечер 30 декабря Елена Романова, которая работает продавцом, должна была уйти в ночную смену. Она решила сделать сюрприз своему единственному ребенку и уговорила коллегу подмениться. Но, как выяснилось, Люда в ту ночь ее совсем не ждала. Когда женщина открыла дверь квартиры (далее)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Она пошла на меня с ножом - я схватил ее руку»: Омич, убивший с 15-летней любовницей ее мать, рассказал свою версию

Парень рассказал свою версию случившегося.

– Диван у нас с краю стоит, – говорит Алексей. – Она меня схватила за уши и давай тянуть. Стянула на пол. Потом начались (далее)

Школьница из Омска, зверски убившая с парнем свою мать, больше переживает разлуку с бойфрендом, чем ее смерть Далее...