В администрации прокомментировали слухи об отставке главного дорожника Омска

Омские дороги начали чистить только после того, как подключилась прокуратура. Фото: пресс-служба администрации города Омска

Мэр Омска Оксана Фадина согласилась с обоснованностью претензий жителей по поводу неубранного снега с дорог. После объезда города раскритиковала она и руководителя БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Владимира Казимирова. Глава города заявила, что в уборке снега с улиц нет системы и взаимодействия. Сам же чиновник проблему так и не признал. В разговоре с «Комсомолкой» Казимиров заявил, что омичам не угодишь. К тому же выяснилось, что ведомство чиновника накопило около 100 миллионов долгов перед поставщиками строительных материалов для дорог. К тому же он достиг уже 65-летнего возраста.

На этом фоне пошли слухи о скорой отставке Казимирова. Однако пока в мэрии их осторожно опровергают.

- Владимир Прокопьевич Казимиров продолжает работать в качестве руководителя БУ г. Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства». В конце прошлого года с ним был продлен контракт сроком до января 2022 года. Дополнительно сообщаем, что достижение Казимировым В.П. 65-летнего возраста не запрещает ему занимать должность директора бюджетного учреждения «Управление дорожного хозяйства и благоустройства», так как он не является муниципальным служащим, – сказали в пресс-службе ведомства.