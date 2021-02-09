«Убираем днем - жалобы на пробки. Ночью - говорят, не видно техники»: Главный дорожник не считает, что снег в Омске убирают плохо

В последние недели в снегу утопали даже дороги рядом с центром, что уж говорить об улочках на окраине Омска Фото: ВКонтакте

Никогда такого не было и вот опять. В последние недели дороги Омска буквально утопали в снегу. Снежная каша и колея стали неизменными спутниками автомобилистов. Соцсети завалены жалобами на магистрали, где проедет не каждая машина. А что творится во дворах! Дорожки там просто завалены снегом.

Проблему признали и в прокуратуре. Ведомство потребовало от городских властей почистить улицы и привести в порядок. Мэр Омска Оксана Фадина даже получила представление от прокуратуры. В итоге на улицы города вывели чуть ли не всю имеющуюся технику. Теперь уже мэр потребовала очистить город в кротчайшие сроки. Проверять работу дорожников она поедет в ночь с 9 на 10 февраля.

Коммунальщики работают с ночи. «Комсомолка» решила разобраться, почему только после реакции прокуратуры и критики жителей улицы Омска начали убирать от снега. С этим вопросом мы обратились к главному дорожнику города Владимиру Казимирову. Друг друга, к сожалению, мы с чиновником не услышали.

- Действительно, мы видим, что появилась техника на улицах сегодня...

- Да постоянно ведется работа, - даже немного обиделся Владимир Казимиров.

Межквартильные проезды никто не чистил и, похоже, не собирается. Да, не везде делать это обязан именно муниципалитет, но почему город не контролирует ответственных за это? Фото: ВКонтакте

- У меня один вопрос. Почему мы тогда неделю ездили по снежной каше вместо дорог. Притом что больших снегопадов в эти дни в общем-то и не было...

- Ну почему же? Давайте посмотрим. В субботу 6 февраля был дождь со снегом. В выходные буран - заметало все кругом. В субботу коллектив дорожников работал, хотя это выходной день был. Трудились днем и ночью. К вашему удивлению, может, я скажу, что даже на таких отдаленных территориях как Береговой, Большие Поля, Первокирпичный, Крутая Горка сбоев в работе общественного транспорта не было. И помех для передвижения легкового - тоже. Все ведь это кто-то обеспечил? Не само по себе...

- Я могу с вами поспорить?

- Вы можете поспорить внутри дворовых территорий, куда мы пробиться не могли и где, может, не наше направление. Это первое. В понедельник, 9 февраля, опять снег шел. Возьмите метео, посмотрите сводку. Как утром начался, так и до 18 часов валился. Причем совпало с похолоданием. Ничего, отработали, утром все чисто. И сегодня убираем город. В пределах 1000 сотрудников трудятся. Вывозим около 10 тыс. кубов снега. Вчера отработали - более 1 000 тонн реагента высыпали. Более 450 остановок и 500 пешеходных переходов почистили от снега, - с удовольствием сыпал цифрами чиновник. - Днем, 9 февраля, заходим в межквартальные проезды рядом с больничками, школами, садиками. У меня основная часть работы выполняется в ночное время. Не каждый это видит.

Колея на омских дорогах - дело привычное. Фото: ВКонтакте

- У меня ощущения, что вы все-таки как по заказу выходите убирать улицы именно утром, когда все едут на работу, в часы пик. Сегодня пришлось постоять в пробке на Ленина из-за техники.

- Вы знаете, а у нас не угодишь. Мы убираем днем - все жалуются, что создаем пробки. Ночью чистим - утром претензии, что никто не видел технику.

- Ну вряд ли претензии будут, если вы к утру все убрали ночью и омичи едут по чистым дорогам. Согласитесь?

- Вот несколько сюжетов я смотрел по ТВ - Москва, Екатеринбург. Ну также на обочине лежит снег, кашица небольшая на асфальте. Но там даже никто разговоров не ведет на эту тему. А у нас как снег выпадет, так прямо трагедия в городе Омске. Хоть зонтик надевай. Вот такая картина.

- Вы сейчас рассказываете, что зашли даже в отдаленные районы и промели их. Не знаю, насколько вам покажется отдаленным район у Советского ЗАГСа, но я там езжу каждый день. И уже неделю на дорогах просто каша.

- А вы посмотрите на улице Нефтезаводская...

- Я там каждый день езжу.

- Вчера там убирался снег на перекрестках с Проспектом Мира, XX Партсъезда. Я не знаю, когда и где вы ездите.

- Владимир Прокопьевич, еще вам наводка: улица Энтузиастов одна сплошная колея еще вчера была. Сегодня я там не был.

- Дойдет и туда техника. Сегодня - либо в день, либо в ночь грейдера пройдут. Мы же не можем все разом сделать. Вы же знаете, какая у Омска вытянутая территория!

- Может, проблема в том, что вы накапливаете этот снег? Не убираете сразу, а потом разом просто не успеваете.

- А вы знаете, сколько снега может выпасть за один раз? В прошлом году мы вывезли за зиму чуть больше 1 млн. кубов. Сейчас уже под 400 тысяч кубов.

Улица Завертяева - единственная дорога, связывающая этот микрорайон с центром. Но и здесь качество уборки оставляет желать лучшего. Фото: ВКонтакте

- У меня всегда этот показатель вызывает скепсис. Просто потому что если дорожники убрали даже 1 миллион кубов, а недовольство жителей осталось, это означает лишь одно: значит вывозить с улиц нужно было больше. Неважно, сколько вы вывезли, важно, стали ли дороги после этого чистыми и комфортными.

- А вы посчитайте, какая у нас площадь города и...

- Вы это не раз говорили. Но даже в отчете прокуратуры уборка улиц признана неудовлетворительной...

- Ладно, извините. Это... Мне некогда, у меня тут как раз совещание.

- Мне нужно еще буквально 2 минуты времени. Один вопрос.

- Да нет, все, до свидания... - и Владимир Прокопьевич положил трубку.

Надеюсь, на этом экстренно возникшем совещании коммунальщики придумают, как же все-таки вовремя убирать от снега "вытянутую территорию" нашего города. И уже в следующем году нам не придется терзать главного дорожника неудобными вопросами. А тем временем, недовольство качеством уборки улиц подтвердили и в ГИБДД. Там заявили, что из-за снега только в января произошло 107 аварий в Омской области. Это 70% от всего количества ДТП.