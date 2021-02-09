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Мэр Омска Фадина ночью проверит, как дорожники почистили улицы от снега

Ранее прокуратура признала уборку дорог неудовлетворительной
Станислав МУХИНСтанислав МУХИН
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Ранее омичи жаловались на заснеженный дороги.

Ранее омичи жаловались на заснеженный дороги.

В последние недели омичи массово жалуются в соцсетях на плохо почищенные от снега дороги. Межквартальные проезды и вовсе утопают в сугробах. В областной прокуратуре признали неудовлетворительной уборку дорог. В ведомстве потребовали привести магистрали в порядок. Мэр Оксана Фадина даже получила представление от прокуратуры. Глава города потребовала от коммунальщиков в кратчайшие сроки убрать город. Проверять качество работы дорожников она собирается лично. Обычно Оксана Фадина это делает ночью.

- На штабе с мэром были начальники всех ДЭУ, директор БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства», главы окружных администраций. Поставлена жесткая задача привести улицы Омска в надлежащее состояние в кратчайшие сроки, – сказал первый вице-мэр Евгений Фомин.

Признали проблему с плохо почищенными улицами и в ГИБДД. Там заявили, что 70% всех аварий происходит именно из-за снега.