Две трети аварий на омских дорогах происходит из-за снега на дорогах

За качеством уборки дорог в Омске следят в ГИБДД. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Омской области

В Омске за качеством уборки снега с улиц следят и сотрудники ГИБДД. Только за январь 2021 года сотрудники ведомства выдали более 200 представлений за нарушения в содержании улиц. В ведомстве отмечают, что снег на дорогах является частой причиной столкновений.

Об этом говорит и статистика. В Госавтоинспекции подсчитали, что за январь 2021 года в Омске из-за снега и льда на дорогах произошло 107 ДТП и ни одно из них не обошлось без пострадавших. 144 омича получили травмы в таких авариях, а один человек погиб.

Сотрудники ведомства просят водителей внимательнее относится к дорожным и погодным условиям, чтобы избежать столкновений. Вопросы к содержанию дорог возникают не только у ГИБДД, но и у прокуратуры, и у обычных горожан.