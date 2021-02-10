Мэр Омска Оксана Фадина согласилась с претензиями жителей и признала: снег в городе этой зимой убирается плохо. Причем она практически в точности повторила претензии \\"Комсомолки\\" к главному дорожнику Омска Владимиру Казимирову. Вот фрагмент нашего вчерашнего интервью с чиновником.- Владимир Прокопьевич, еще вам наводка: улица Энтузиастов одна сплошная колея еще вчера была. Сегодня я там не был.- Дойдет и туда техника, - ответил нам чиновник. - Сегодня - либо в день, либо в ночь грейдера пройдут. Мы же не можем все разом сделать. Вы же знаете, какая у Омска вытянутая территория!- Может, проблема в том, что вы накапливаете этот снег? Не убираете сразу, а потом разом просто не успеваете.- А вы знаете, сколько снега может выпасть за один раз? В прошлом году мы вывезли за зиму чуть больше 1 млн. кубов. Сейчас уже под 400 тысяч кубов.А вот, что сказала Казимирову мэр Омска Оксана Фадина во время ночного объезда города. После представления прокуратуры, которая потребовала привести улицы в порядок, она отправилась проверять, как дорожники убирают город от снега.- Еще 11-12 января на программе \\"Диалог с губернатором\\" мы говорили, что после снегопада с нашими мощностями техники мы не успеваем убрать снег в короткие сроки. Но и до этого момента, до снегопадов, в городе не было ни одной улицы убранной на отлично. Везде накаты, не видно бордюров, - признала мэр.По мнению Фадиной, в уборке города от снега нет системного взаимодействия. Правда, будут ли после этих выводов кадровые решения, пока неясно.- Не могу не согласиться с жителями, разделяю их недовольство – в этом году уборка снега осуществляется гораздо хуже, чем в предыдущие периоды. У меня есть соответствующие претензии. Даже на тех дорогах, где выполняется технологическая уборка, впечатление, что процесс завершен, не складывается. Мы разбираем сегодня причины. Налицо – отсутствие системного взаимодействия между управлением дорожного хозяйства и благоустройства, административными округами, управляющими компаниями, бизнесом, - сказала мэр.