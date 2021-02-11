Омские дорожники накопили долгов перед поставщиками на 100 миллионов

Омские дорожники не заплатили за поставки битума и щебня. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Прокуратура проверила, как поставщики получают выплаты по муниципальным контрактам, и обнаружили, что Управление дорожного хозяйства и благоустройства Омска задолжали 30 разным поставщикам более 100 миллионов рублей. Дорожники не заплатили за битум, щебень, запчасти для техники и многое другое.

Представление из-за этого получила мэр Омска Оксана Фадина, а директору УДХБ Владимиру Казимирову объявили предостережение.

- По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования должностные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов в размере 30 тыс. рублей. Принятые меры позволили ликвидировать образовавшуюся задолженность, - отметили в пресс-службе прокуратуры.