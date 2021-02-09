«Я бы лично посадила их на электрический стул»: Мать омского футболиста считает, что убийцы сына заслуживают смертной казни

Георгию Легачеву грозит пожизненный срок. Фото: Анна МИКУЛА

Почти две недели прошло с момента убийства 21-летнего экс-футболиста омского "Иртыша" Егора Дробыша. На него с другом напали два отморозка. Егор скончался, а его товарищ выжил чудом. Роковой удар ножом парню нанес Георгий Легачев, уже ранее сидевший за убийство. Мама Егора считает, что он недостоин жизни.

- Эти двое – нет. А семья... Я сомневаюсь, что у таких людей есть родители, что они кому-то нужны. Надеюсь, их осудят по всей строгости закона. Очень жаль, что у нас нет смертной казни. Я бы лично посадила их на электрический стул, - говорит мама Егора Дробыша.

Сейчас она осталась одна с больным мужем на руках. Мужчина прикован к постели - недавно у него был инсульт. Но матери футболиста, по ее словам, здорово помогают друзья сына.

- Ребята все очень хорошие. Не представляю, как бы я без них справлялась. Муж у меня тяжелый, мне его даже не поднять. Они его таскают, моют, переодевают. Вчера вот побрили. Спасибо им большое за поддержку, - сказала Любовь Викторовна сквозь слезы.