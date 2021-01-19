Напомним, на днях произошла совершенно дикая история, о которой стало известно из-за видеозаписи, размещенной в федеральном паблике. На ролике нетрезвый мужчина показывает, как отпилил щенку лапы ножовкой. После этого он пытается разрезать животное пополам.Запись привела в ужас самых разных людей по всей стране. Несмотря на то, что живодер Виталий В., испугавшись такой реакции, удалил и ролик, и фейковую страницу, с которой его размещал, его вычислили за одну ночь.Разъяренные омичи, узнав, что садист живет в частном доме в Амуре, приехали к нему и расписали забор угрозами и оскорблениями. Виталий какое-то время скрывался, но к концу дня его задержали полицейские.Ранее знакомая живодера рассказывала «Комсомолке», что он состоит на учете у психиатра. Об этом знали и его соседи. И накануне эту информацию подтвердил «СуперОмску» источник в правоохранительных органах. Сообщается, что у Виталия В. имеется серьезное психическое заболевание.Напомним, сейчас в отношении 44-летнего омича возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. Поскольку свои садистские действия Виталий еще и сделал достоянием общественности, ему грозит максимальное наказание – до 5 лет колонии. Однако, если будет установлено, что в момент преступления он находился в невменяемом состоянии, мужчине удастся избежать наказания. Вместо этого его могут поместить на принудительное лечение.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Сегодня я стал зверем»: Омич снял на видео, как распиливает щенка, и выложил это в соцсети– У меня собака родила щенков. Я всех утопил, а этого обещала взять Ира. Но отказалась, поэтому я ей в наказание его расчленил, – комментирует происходящее нелюдь. (Далее...)Разъяренные омичи уже нашли дом живодера, расчленившего щенка, и расписали ему заборСовершенно дикая история произошла в одном из частных домов в Амурском поселке. Местный житель Виталий В., напился и снял на видео, как отрезает лапы живому щенку, а потом распиливает его ножовкой. В поисках славы садист выложил запись в крупном федеральном паблике, а его админы не погнушались опубликовать эту мерзость. Теперь проблемы с законом будут и у них, и у маргинального «блогера». (Далее...)«В тот день выпил 8 бутылок водки»: Появилось видео допроса омского живодера, расчленившего щенкаВ поисках славы садист выложил запись в крупном федеральном паблике, а его админы не погнушались опубликовать эту мерзость. Теперь проблемы с законом будут и у них, и у маргинального «блогера». (Далее...)