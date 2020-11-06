Владимир Нетеса из Омской области не смог доказать в суде, что не хотел убивать 7-летнего пасынка

Буквально за несколько дней до трагедии мать мальчика выложила в соцсетях безмятежные фото с сожителем.

31-летний Владимир Нетеса подал апелляцию на предудущее решение суда по своему уголовному делу. Напомним, жителя Большереченского района признали виновным в убийстве ребенка. Фигурант настаивал, что это вышло случайно.

Напомним, трагедия произошла 10 сентября прошлого года в селе Новологиново. Местная жительница ушла на работу, оставив сыновей семи и пяти лет со своим сожителем Владимиром Нетесой. Когда она вернулась домой поздно вечером, обнаружила, что старший ребенок не дышит, а мужчина сбежал.

Ранее судимый Нетеса скрывался в тайге неделю и смог дойти до Тарского района. Там его и поймали лесники.

Суд признал сельчанина виновным в убийстве пасынка и отправил фигуранта в колонию на 12 лет. Тот посчитал приговор слишком суровым и подал апелляцию. Мужчина настаивал, что убил ребенка случайно и, вообще, это произошло из «благих намерений». Мол, мальчик сутулился, а отчим добивался, чтобы тот сидел ровно, но не рассчитал силы во время «воспитательного процесса». Суд эти доводы не впечатлили.

– Суд вышестоящей инстанции согласился с позицией прокуратуры Омской области о законности постановленного приговора и оставил его без изменения, – сообщает пресс-служба облпрокупатуры. – Судебный акт вступил в законную силу.

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