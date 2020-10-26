Омичей просят помочь в поисках пропавшего больше двух лет назад подростка

В Омске снова пытаются выяснить судьбу пропавшего Димы Колпакова. Фото: пресс-служба следственного комитета по Омской области

Омские следователи не оставляют попыток найти пропавшего почти два с половиной года назад Дмитрия Колпакова. 16-летний подросток исчез во время пробежки в Таре накануне школьных экзаменов 27 мая 2018 года. Тогда его родные быстро подняли шум и начались масштабные поиски мальчика, но они ни к чему не привели. Бесследное исчезновение подростка озадачивало и местного следователя.

Спустя полтора года расследование пропажи Димы Колпакова в Таре возобновили, но и тогда новых деталей, которые могли бы пролить свет на случившееся с подростком не нашли. Сейчас следственный комитет по Омской области снова начал поиски подростка или его следов. В ведомстве просят омичей и жителей Омской области, кто проезжал по объездной дороге в Тару 27 мая 2018 года с 16:00 до 19:00 и видел мальчика откликнуться. Также просят поделиться любой информацией, которая может помочь установить место нахождения пропавшего подростка.