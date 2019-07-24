«Выйти на след убийцы смогли по номеру на пачке сигарет»: Тарский следователь рассказал о своей работе

Павел Щербак становился лучшим следователем Омской области по итогам 2014 года. А в 2015-м его признали лучшим по работе со СМИ. Это и понятно – в запасе у него всегда есть интересные истории из практики. Вот лишь несколько.

«ЗА 6 ЛЕТ У МЕНЯ ОСТАЛОСЬ НЕРАСКРЫТЫМ ТОЛЬКО ОДНО ПРЕСТУПЛЕНИЕ»

Павел Щербак через какое-то время по окончании академии МВД в 2010 году попал на работу в региональный Следственный комитет – причем, в самый престижный 2-ой отдел по расследованию особо важных дел. Но в Омске они с женой начали тосковать по малой родине и вскоре приняли решение – вернуться домой, в Тару.

- Есть люди, которые могут кардинально менять жизнь, - объясняет Павел. – Я не из них. Меня тянуло домой. Я, хоть и родился в Омске, но всю сознательную жизнь прожил в селе Мартюшево. Там окончил школу. В Тарском районе остались все мои родные и друзья. Уже пошел седьмой год, как я вернулся, и ни разу об этом не пожалел.

В Тарском следкоме, в который входят пять северных – самых больших районов Омской области, - Павел работает следователем-криминалистом, то есть, расследует тяжкие и особо тяжкие преступления. И за все эти годы у него пока осталось нераскрытым только одно поступившее дело. Но и оно не дает покоя. Речь о школьнике Диме Колпакове, который вышел на пробежку вдоль дороги и пропал. Вероятно, парня сбила машина, а водитель, испугавшись, спрятал тело. Ситуацию осложняет, что пока нет ни одного свидетеля случившегося. Поэтому родные Димы и следователи надеются на чудо – что им удастся найти его живым.

- Есть дела, которые было особенно интересно расследовать, - продолжает рассказ Павел Щербак. – В 2014 году в Тевризе убили дедушку. Пришли осматривать место преступления – труп с травмами головы, нанесенными тупым предметом. И никаких зацепок. Проводивший осмотр следователь – заядлый курильщик. Как ни странно, это помогло нам раскрыть дело.

Выяснилось, что за несколько часов до смерти к пенсионеру заходила соцработник. Она принесла купленные для него хлеб и блок сигарет. Одной пачки не хватало. Проводивший осмотр следователь заметил это и вспомнил, что все они номерные – последние цифры на каждой упаковке идут по порядку. Оставалось только найти пачку с соответствующим номером. Пришли с обыском к соседке, с которой убитый при жизни часто выпивал. Та призналась: составила ему компанию и накануне. А вскоре у нее в доме нашли ту самую недостающую пачку из блока.

- Мы были крайне удивлены, потому что психотип этой женщины никак не подходил под то жестокое убийство, которое было совершено, - вспоминает Павел. - Но делать нечего, повели ее на допрос. А на время следственных действий пригласили понятых, местных маргиналов. Пока подозреваемую допрашивали, они со следователем стояли на крыльце следкома, курили. Он в шутку и спросил у одного из понятых: «Зачем деда убил?!» Тот растерялся и от неожиданности признался. Мы сначала не поверили. Но биологическая экспертиза все подтвердилп.

Оказалось, местный пьянчуга даже не удосужился сменить одежду, в которой расправлялся со своей жертвой. На вещах обнаружили следы крови пенсионера. Как выяснилось, накануне сельчанин пришел к пожилому соседу просить денег на выпивку, тот отказал. Разозлившись, незваный гость схватил лежавшее возле печи полено и забил им хозяина дома. Потом вышел на улицу. Пройдя пару дворов, убийца выбросил полено в палисадник соседям. Там его и нашли следователи. А у женщины, которую подозревали изначально, оказалось алиби. Ее муж подтвердил, что в вечер убийства они были дома и смотрели телевизор.

Фото: пресс-служба СУ СК России по Омской области

«ПОМОГАЕТ СЕМЬЯ»

Есть громкие дела, которые остаются в памяти даже у видавших виды и, казалось бы, менее чувствительных, чем все остальные, следователей. В Таре до сих пор вспоминают об убийстве на почве ревности, которое случилось несколько лет назад.

- Мужчина жил с девушкой, - рассказывает Павел. – Накануне они выпивали. Он пошел спать, а она отправилась продолжать застолье к знакомой паре. Сожитель проснулся и отправился ее искать. Он сразу направился к дому соседей, потому что давно ревновал возлюбленную к нему. Шел уже целенаправленно, прихватив нож. Первой вышла его сожительница, которая была на 7-ом месяце беременности. Он ее зарезал с особой жестокостью. Потом накинулся на мужчину, выбежавшего на крики, и начал наносить ему удары ножом. Тот остался жив только благодаря своей девушке. Она схватилась голыми руками за лезвие. Несмотря на то, что получила серьезные травмы, смогла вырвать оружие. Хозяин дома и его девушка остались живы, а ревнивца отправили в колонию на 20 лет.

Павел объясняет: каждую такую историю пропускать через себя просто невозможно, поэтому он научился абстрагироваться от них.

- Очень помогает семья. Я прихожу домой, вижу жену и забываю обо всем, что творилось на работе. У нас двое ребятишек – один сын ходит в школу, второму всего два годика. Все свободное время посвящаю им. Негатив домой приносить просто нельзя.

Фото: пресс-служба СУ СК России по Омской области

«ВАЖНО БЫТЬ НА ПОЛНОСТЬЮ УВЕРЕННЫМ В ОБВИНЕНИИ»

Бывали в практике Павла Щербаков дела, которые сначала казалось невозможно раскрыть. Одно из них – убийство тарского куратора одной из ведущих политических партий, а по совместительству… сторожа на местном рынке. Пожилого мужчину с разможженной головой утром нашли продавцы, пришедшие на работу.

- Три месяца мы не знали, за что зацепиться, - говорит Павел. – На помощь приехали коллеги из Омска. И все мы занимались просто тем, что перебирали по порядку любые возможные версии: политически оппоненты, работники рынка, соседи. Ни одна не подтверждалась. Начали отрабатывать новую версию: к убийству могли быть причастны трудные подростки.

Как часто бывает, помог случай. По улице шел давний знакомый стражей порядка, 16-летний парень. Назовем его Пашей. Мама Паши несколько раз сидела, отец умер, но тоже был с богатым послужным списком. Сестра как раз в три момент отбывала наказание за убийство сожителя матери. Двоюродные братья также находилась в колонии за особо тяжкие преступлееи. Пашу воспииавала улица. Следователи ехали мимо и просто окликнули его. Подросток перепугался и побежал. Его догнали и привезли в отдел. Пока ждали его мать, он сознался в убийстве.

- Потом приехала его мама, забрала ребенка, а через час они явились уже с адвокатом и отказались от показаний. В случаях, не терпящих отлагательств, не требуется ордер на обыск. Поэтому наши сотрудники провели его в тот же день. Нашли Пашину вещь со следами крови. Поскольку она была уже старой и перемешанной с грязью, образец отправили в Москву, у них гораздо лучше реактивы. В итоге подтвердилось: кровь принадлежит убитому сторожу. Когда подросток бил сторожа по голове, она начала фонтанировать и так попала на одежду убийце.

Как выяснилось, с такой зверской жестокостью подросток расправился с человеком… из-за сделанного ему замечания. Под утро Паша сильно навеселе возвращался домой. Ему было лень обходить рынок, поэтому он перелез через забор и пошел напрямик через площадь. Сторож окликнул его и попросил покинуть территорию. Пригрозил вызвать полицию, если подросток не послушается. Тот рассвирипел, схватил валявшийся на дороге кирпич и начал бить мужчину по голове, пока тот не перестал двигаться. Потом пришел домой и как ни в чем не бывало лег спать. На допросе объяснил: было темно, и он не видел, что натворил.

- А вы чувствуете азарт, когда понимаете, что удастся распутать сложное дело?

- Нет. Скорее, огромную ответственность. Важно быть полностью уверенным, что не осудят невиновного человека. Надо найти неоспоримые доказательства, чтобы совесть была полностью спокойна. Предыдущая история – характерная в этом плане. Территория рынка очень большая. Во время ее осмотра, метрах в 50-70 я нашел бревно со следами крови. Выяснилось, что она принадлежит дворнику. Но слишком многое не сходилось. Да и мужчина этот вообще не был похож на человека, способного на такую агрессию. Тем не менее у полицейских он стал главным подозреваемым, к нему были очень серьезные вопросы.

В этом случае Павлу пришлось попробовать себя в необычной роли – он доказывал не вину, а невиновность подозреваемого. И ему удалось спасти судьбу человека. Он выяснил, за неделю до убийства в крытую часть рынка привезли дрова для отопления. Дворник их колол и, неловко размахнувшись, рукояткой топора разбил себе нос. Кровь, видимо, и попала на то злосчастное полено.

- Мне удалось найти свидетеля, который вспомнил эту историю и подтвердил слова дворника, - рассказывает Павел. – После того, как этому мужчине сказали, что с него сняты все подозрения, он был счастлив.